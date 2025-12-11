Sexta, 12 de Dezembro de 2025
Tenente Portela, RS
Governador anuncia equipamentos e parceria inédita para fortalecer ensino agrotécnico em SC

Foto: Leo Munhoz /SECOM

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/12/2025 às 23h11
Governador anuncia equipamentos e parceria inédita para fortalecer ensino agrotécnico em SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Leo Munhoz /SECOM

O governador Jorginho Mello fez a entrega de tratores, veículos e equipamentos de informática para modernizar a infraestrutura dos cinco Cedups Agrotécnicos do estado, em São Miguel do Oeste, nesta quinta-feira, 11. Estas unidades de ensino têm gestão compartilhada entre a Epagri e a Secretaria de Estado da Educação e estão localizadas em São Miguel do Oeste, Campo Erê, Canoinhas, Água Doce e São José do Cerrito. Também foi lançado um pacote de ações para reforçar a formação e a inserção dos estudantes no mundo do trabalho.

O principal anúncio foi a parceria inédita entre o Governo do Estado e os Cedups com o Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE). Por meio de um convênio, serão abertas mil vagas de jovens aprendizes rurais para estudantes dessas unidades de ensino. Em outra frente, foram concretizados os primeiros acordos do Projeto Realiza, que visa estimular a sucessão familiar na zona rural.

“Nós queremos que o Cedups possam ser revigorados com equipamento, com ensinamento, com conforto melhor para quem estuda. Porque o estudante vai no final de semana para casa e a gente quer que ele leve conhecimento pro negócio familiar, pra que ele saiba que ali tem futuro pra ele. Esse modelo familiar de pequena propriedade é a cara de Santa Catarina. Isso tem dado certo, é exemplo pro país. O nosso desejo é que esse jovem volte para casa para empreender junto com o seu pai” disse o governador Jorginho Mello.

Para o presidente da Epagri, Dirceu Leite, a parceria representa um investimento estratégico do Governo de Santa Catarina na sucessão rural com profissionalismo. “Ao vivenciarem experiências práticas em unidades produtivas, os estudantes ampliam suas competências, fortalecem sua autonomia e reafirmam seu compromisso de não apenas permanecer no campo, mas prosperar nele com inovação”, afirma.

Inserção dos jovens no mundo do trabalho

A parceria é pioneira no Brasil e cria uma ponte entre a escola, o campo e o mercado de trabalho, permitindo que os alunos dos Cedups vivenciem experiências práticas supervisionadas em unidades produtivas e cooperativas. Os aprendizes rurais têm acesso a 20 horas semanais de atividades teóricas e práticas em áreas como bovinocultura, olericultura, fruticultura, avicultura, agroindústrias, culturas anuais, apicultura, piscicultura e gestão.

De acordo com o presidente do CIEE/SC, Luiz Carlos Floriani, a parceria que implanta o Programa Jovem Aprendiz Rural é uma iniciativa inédita no Brasil, tem apoio institucional do Ministério do Trabalho, Ministério Público do Trabalho e de órgãos de controle, garantindo segurança jurídica e transparência, estimulando adolescentes e jovens a permanecerem e investirem no ambiente rural, garantindo uma renda mensal e direitos legais previstos na CLT.

Para a diretora de Ensino Agrotécnico da Epagri, Andréia Meira, a parceria valoriza o empreendedorismo, a qualificação profissional e reafirma o compromisso do Estado com a juventude do campo e a sucessão familiar, integrando educação, desenvolvimento social e inovação produtiva.

Investimentos em equipamentos e políticas públicas

Além da parceria com o Programa Jovens Aprendizes, o Governo entregou cinco tratores, cinco veículos, 27 implementos agrícolas e 15 projetores aos Cedups Agrotécnicos, que ampliam a capacidade de aulas práticas e aproximam ainda mais o ambiente escolar das tecnologias utilizadas no campo catarinense. Os investimentos foram de R$3,02 milhões.

Outra ação anunciada foi a implementação dos primeiros Projeto Realiza, programa da Secretaria da Agricultura e Pecuária (Sape) via Fundo de Desenvolvimento Rural (FDR) que oferece crédito sem juros para jovens empreendedores rurais. O egresso Juliano Santos Ferreira, do Cedup Agrotécnico de São José do Cerrito, acessou R$ 50 mil para construção de um galpão e de uma mangueira para bovinocultura de corte, e Renan Henrique Slaviero, egresso do Cedup de Campo Erê, acessou o mesmo valor para construção de um silo de concreto para colocar silagem e para melhoria de arredores.

Segundo Juliano, o acesso aos recursos foi transparente, rápido e muito fácil de resolver. “Esse investimento fez diferença na minha rotina: aproximou ainda mais o meu trabalho como Técnico em Agropecuária da realidade da propriedade e me permitiu aplicar no dia a dia tudo aquilo que venho aprendendo. Com isso, consigo fortalecer meu caminho no campo e seguir a atividade da minha família, garantindo que a propriedade continue produzindo e passando de geração em geração”, relata o jovem agricultor, que demonstra como a formação técnica, somada a políticas públicas de crédito, incentiva projetos produtivos e fortalece a permanência qualificada no campo.

Gestão compartilhada dos Cedups

Desde a formalização da gestão compartilhada com a Secretaria da Educação, em 2025, a Epagri tem assumido papel estratégico na administração dos Cedups Agrotécnicos, integrando ensino, extensão rural e pesquisa. A atuação articulada das duas pastas garante mais robustez pedagógica, modernização da infraestrutura e ampliação das oportunidades profissionais para os estudantes.

Com essas entregas, Santa Catarina consolida um modelo inovador que une formação técnica, políticas públicas e oportunidades de trabalho. A parceria com o Centro de Integração Empresa-Escola-CIEE, aliada aos investimentos em infraestrutura e crédito rural jovem, reforça um compromisso direto do Estado com o futuro do campo e com o desenvolvimento das comunidades rurais catarinenses.

Mais informações e entrevistas: 
Andréia Meira, diretora de Ensino Agrotécnico da Epagri
(48) 3665-5239

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber
Assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

