Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo orienta produtores a buscarem programas estaduais de apoio diante das perdas registradas em lavouras atingidas por granizo

Foto: DivulgaçãoA passagem de fortes chuvas e granizo por Santa Catarina no final de novembro causou danos principalmente nas lavouras de fumo, ceb...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/12/2025 às 17h48
Governo orienta produtores a buscarem programas estaduais de apoio diante das perdas registradas em lavouras atingidas por granizo
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação

A passagem de fortes chuvas e granizo por Santa Catarina no final de novembro causou danos principalmente nas lavouras de fumo, cebola e milho (grão e silagem),segundo levantamento realizado pelas equipes da Epagri. Os maiores impactos econômicos estão nas microrregiões de Rio do Sul, Videira, São Joaquim e Lages. 

Estima-se um total de R$322,4 milhões em prejuízos. Os produtores que registraram perdas nas estruturas produtivas podem acessar os programas emergenciais, que integram as políticas públicas executadas pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape).

“Junto com o governador Jorginho Mello, estivemos nas áreas atingidas para ouvir de perto os produtores e verificar a extensão dos danos. As informações apuradas pelas equipes da Epagri são essenciais para orientar as ações do Governo e assegurar que as políticas públicas cheguem rapidamente às famílias rurais que mais precisam”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini.

O presidente da Epagri, Dirceu Leite, explica que os dados foram coletados diretamente no campo, garantindo precisão e confiabilidade. Apesar das perdas registradas, ele está otimista com as safras. Isso porque culturas como fumo, milho e soja, mesmo com prejuízo total nas áreas atingidas, permitem replantio.“Nesses casos, o impacto não necessariamente vai se traduzir na redução da safra estadual no próximo ano. Nosso compromisso é seguir acompanhando cada região, orientando os agricultores e articulando ações para apoiar a recuperação das propriedades afetadas”, diz ele.

Culturas e regiões mais atingidas

Entre as culturas, o fumo concentra o maior impacto econômico, com R$207,5 milhões em perdas, reflexo principalmente da forte presença produtiva na região de Rio do Sul. A cebola aparece em seguida, com prejuízo total de R$38,1 milhões,enquanto o milho soma R$29,4 milhões.As benfeitorias registram perdas de R$2,8 milhões.

A região de Rio do Sul concentra 90% dos danos (R$290,5 milhões),seguida pelas regiões de Videira(R$24,1 milhões),São Joaquim(R$3,7 milhões) eLages(R$1,36 milhão).Também houve perdas expressivas em soja, frutas de caroço, horticultura, maçã, uva, arroz, tomate, feijão 1ª safra, além de relatos de outras perdas pontuais em citros, banana, alho e frutas diversas.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Apoio aos produtores

O Governo de Santa Catarina, por meio da Sape, apoia os agricultores afetados por eventos climáticos extremos, através de programas emergenciais. O Reconstrói SC financia até R$20 mil por família para recuperar estruturas e equipamentos, com 50% de desconto para pagamentos em dia. O Pronampe Agro SC Emergencial concede até R$100 mil por família, com juros subsidiados em até 3% ao ano e prazo de oito anos. 

O Projeto Emergencial Recupera Maçã SC apoia produtores de maçã com até R$100 mil para reposição de mudas e reconstrução de proteções, oferecendo desconto de até 30% por pagamento em dia. O Proteção de Pomares financia até R$150 mil por família para instalar telas antigranizo, com prazo de até oito anos e subvenção de juros de até 3% ao ano. 

O Sistema Antigranizo é voltado a implantação e operacionalização de um sistema de controle de granizo com geradores de solo automático, em convênio com os municípios. 

Para potencializar a produção catarinense e garantir renda ao pequeno produtor que sofre com as intercorrências climáticas, o agricultor também pode contar com o Safra Garantida SC. O Programa oferece subsídio estadual de até R$1,5 mil referente à taxa de adesão ao Proagro Mais.

Informações à imprensa:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393

Isabela Schwengber
Assessora de Comunicação Epagri
Fones (48) 3665-5407/99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 6 horas

Câmara Setorial de Grãos discute impactos do clima na safra de milho

Foto: Aires Mariga/EpagriNesta quarta-feira, 10, a Câmara Setorial de Grãos reuniu, em formato on-line, especialistas do Brasil, entre eles da Epag...

 -
Agricultura Há 1 dia

Selo Ambiental do Irga incentiva crescimento de 62,4% da área de produção de arroz sustentável

O Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Rio Grande do Sul, promovido pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), aumentou as áreas de cu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Pesquisas sobre manejo integrado de pragas, desenvolvidas na Epagri de Chapecó, foram destaque em 2025

O trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Entomologia da Epagri, sob a coordenação do pesquisador Leandro do Prado Ribeiro, é referência no Brasi...

 (Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS)
Agricultura Há 1 dia

Por que 2026 deve ser um ano de ressaca para o setor de máquinas agrícolas no RS

o primeiro movimento no campo não será de investimento, mas de pagamento de dívidas

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Coopera Agro SC é aprovado na Alesc e marca fortalecimento das cooperativas, agroindústrias e mais competitividade no setor

Foto arquivo: Aires Mariga/EpagriO Programa Coopera Agro SC, considerado uma das mais robustas iniciativas de estímulo ao agronegócio catarinense, ...

Tenente Portela, RS
20°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
20° Sensação
0.91 km/h Vento
75% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Geral Há 24 minutos

Mais de 1,3 milhão de imóveis continuam sem energia elétrica em SP
Geral Há 24 minutos

São Paulo tem mais de 200 voos afetados por ventos
Câmara Há 1 hora

Comissão aprova regras diferenciadas para artesãos em vulnerabilidade venderem alimentos artesanais
Internacional Há 1 hora

Lula disse a Trump que América Latina é zona de paz
Justiça Há 1 hora

Turista norte-americano vira réu por agredir namorada a socos no Rio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,40 -0,16%
Euro
R$ 6,35 -0,05%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,773,68 -0,79%
Ibovespa
159,189,10 pts 0.07%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias