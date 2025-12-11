Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Câmara Setorial de Grãos discute impactos do clima na safra de milho

Foto: Aires Mariga/EpagriNesta quarta-feira, 10, a Câmara Setorial de Grãos reuniu, em formato on-line, especialistas do Brasil, entre eles da Epag...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
11/12/2025 às 15h39
Câmara Setorial de Grãos discute impactos do clima na safra de milho
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Aires Mariga/Epagri

Nesta quarta-feira, 10, a Câmara Setorial de Grãos reuniu, em formato on-line, especialistas do Brasil, entre eles da Epagri, da Esalq/Cepea e dos Estados Unidos para discutir o cenário do  milho  no Sul do país e as perspectivas para 2026. A iniciativa, promovida pela Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária por meio da SAPE/CEDERURAL SC, teve como objetivo analisar a situação da safra, o comportamento do mercado e as projeções para o próximo ano.

O tema central da edição foi “Milho – Safra, Mercado no Sul do Brasil e  Perspectivas para 2026 ”, com foco na avaliação conjuntural, nos fatores que influenciaram a produção e nos impactos sobre as cadeias produtivas de suínos, aves e bovinocultura de leite, altamente dependentes do grão.

A reunião apresentou um panorama abrangente da conjuntura nacional e internacional, com relatos atualizados sobre as condições das lavouras, expectativas de produtividade e tendências de suprimento de milho para os meses seguintes. Participaram do debate Alencar Rugeri (Emater-RS), Haroldo T. Elias ( Epagri/Cepa -SC), Edmar Wandensk Gervásio, o professor Lucílio (Esalq/Cepea) e Marina Dallabetta (Nebraska, EUA), que compartilharam análises sobre as safras no Rio Grande do Sul, Santa Catarina e Paraná, além do mercado nacional, internacional e do cenário produtivo nos Estados Unidos.

O encontro forneceu informações estratégicas para produtores, cooperativas, agroindústrias e demais elos do agronegócio, oferecendo uma visão integrada dos mercados interno e externo do milho às vésperas de 2026. “A Câmara Setorial de Grãos cumpre um papel estratégico ao reunir especialistas e consolidar informações qualificadas sobre a safra de milho. Esses dados são essenciais para municiar o governo do Estado na tomada de decisões e no aprimoramento das políticas públicas voltadas ao setor produtivo. Continuaremos monitorando a situação da safra e atuando de forma integrada para preservar o potencial produtivo e fortalecer o agronegócio catarinense”, afirma o secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini

Déficit hídrico e calor persistente

O plantio do milho no Sul do Brasil está praticamente concluído, mas o avanço da safra ocorre sob alerta. A redução das chuvas desde a segunda quinzena de novembro já compromete o desenvolvimento de parte das lavouras, especialmente aquelas que entraram nas fases críticas de floração e enchimento de grãos, cerca de 30% da área cultivada. A insuficiência hídrica eleva o risco de perda de potencial produtivo.

Foto: Reprodução/Secom SC
Foto: Reprodução/Secom SC

Mesmo com o cenário climático adverso, áreas de plantio mais tardio apresentam bom desempenho. Talhões com maior cobertura de palhada e solo rico em matéria orgânica se mostram mais resistentes ao estresse hídrico, reforçando a importância do manejo conservacionista.

Em Santa Catarina, a cultura avança no estádio reprodutivo. Em Chapecó, predominam lavouras em polinização e formação de grãos; em Xanxerê, o pendoamento é a fase dominante. A combinação de falta de chuva com temperaturas de 34°C a 35°C demanda atenção redobrada. Em União do Oeste, um episódio isolado de granizo atingiu aproximadamente 20% das lavouras. Já nas regiões de Lages, Canoinhas e Curitibanos, o calor intenso e a umidade reduzida provocaram sintomas de desidratação, como o enrolamento das folhas, sinal de estresse que pode afetar o rendimento caso as precipitações não retornem em breve.

Outros municípios do Sul registraram eventos pontuais de granizo e ventos fortes, como Praia Grande, Meleiro, São João do Sul e Orleans, mas sem danos significativos. O calor persistente também causou queima de folhas e inibição parcial da formação de espigas em algumas áreas. Quanto às pragas, a presença de pulgões e cigarrinhas permanece dentro da normalidade para o período, sem impacto econômico relevante até o momento.

Santa Catarina precisa de cerca de 8 milhões de toneladas de milho para atender, sobretudo, a demanda das fábricas de ração que sustentam a produção animal no Estado, conforme destaca o analista da Epagri/Cepa, Haroldo Tavares Elias.

“Apesar das incertezas climáticas, os produtores mantêm o otimismo, ainda que com expectativas mais moderadas em relação à safra anterior. A regularização das chuvas nas próximas semanas será determinante para assegurar o potencial produtivo, já que grande parte das lavouras avança para fases reprodutivas, período de maior exigência hídrica”, explica Haroldo.

Por: Cristiele Deckert, jornalista bolsista Fapesc Epagri/Cepa

Informações para a imprensa
Isabela Schwengber, assessora de Comunicação da Epagri
(48) 3665-5407 / 99161-6596

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Agricultura Há 23 horas

Selo Ambiental do Irga incentiva crescimento de 62,4% da área de produção de arroz sustentável

O Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Rio Grande do Sul, promovido pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), aumentou as áreas de cu...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 1 dia

Pesquisas sobre manejo integrado de pragas, desenvolvidas na Epagri de Chapecó, foram destaque em 2025

O trabalho desenvolvido pelo Laboratório de Entomologia da Epagri, sob a coordenação do pesquisador Leandro do Prado Ribeiro, é referência no Brasi...

 (Foto: Carlos Macedo / Agencia RBS)
Agricultura Há 1 dia

Por que 2026 deve ser um ano de ressaca para o setor de máquinas agrícolas no RS

o primeiro movimento no campo não será de investimento, mas de pagamento de dívidas

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Coopera Agro SC é aprovado na Alesc e marca fortalecimento das cooperativas, agroindústrias e mais competitividade no setor

Foto arquivo: Aires Mariga/EpagriO Programa Coopera Agro SC, considerado uma das mais robustas iniciativas de estímulo ao agronegócio catarinense, ...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Epagri de Lages é homenageada pela contribuição ao ecossistema de tecnologia e inovação da Serra

A Estação Experimental da Epagri em Lages foi uma das agraciadas no Orion Awards 2025 , evento que todo ano reconhece os protagonistas da inovação...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
27° Sensação
2.52 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Tecnologia Há 12 minutos

Assistente contábil com IA impacta rotina do contador
Câmara Há 12 minutos

Comissão aprova criminalização de uso de IA em pornografia envolvendo crianças
Música Nativista Há 12 minutos

Três-passense conquista 2º lugar na Califórnia da Canção
Senado Federal Há 12 minutos

PL da Dosimetria será analisado na CCJ na quarta-feira
Geral Há 12 minutos

São Paulo tem quase 17% dos consumidores sem energia

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -1,11%
Euro
R$ 6,35 -0,72%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 519,082,99 -2,20%
Ibovespa
159,631,60 pts 0.35%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias