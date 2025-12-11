Três-passense conquista 2º lugar na Califórnia da Canção

Raiany de Freitas ficou em 2° lugar em sua primeira participação na Califórnia da Canção Nativa, que acontece em Uruguaiana desde quarta-feira (10) e vai até sábado (13). A cantora três-passense competiu na categoria Juvenil da fase Estudantil, performando a música “Faz de Conta”, da XII edição, realizada em 1982. A três-passense se diz muito feliz por participar da “Mãe dos Festivais” e realizar mais um sonho em sua carreira musical.

Na categoria integrada por Raiany, Izabela Corrêa de Oliveira, de Canguçu, conquistou o 1° lugar com a música “Aguadas”, e Mariana dos Santos Rohãn, de Alegrete, ficou em 3°, com a música “A Sombra do Cinamomo” apresentada. Fazia-se necessário interpretar músicas que integram o acervo do festival.

O festival, que está em sua 47ª edição, é a maior referência dos eventos nativistas, acumulando ao longo da sua história grandes clássicos da música regional. Sua abertura contou com show de João de Almeida Neto e o encerramento ficou a cargo de Chiquito e Bordoneio.

Na quinta-feira (11), Os Chacreiros e Grupo Taureando serão responsáveis pela animação. Joca Martins e João Luiz Corrêa se apresentarão sexta-feira (12), e no encerramento, sábado (13), Thaina e Thairine “Familia Azzolini” e César Oliveira e Rogério Melo serão as atrações.

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.