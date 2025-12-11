Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Três-passense conquista 2º lugar na Califórnia da Canção

Em sua estreia na “Mãe dos Festivais”, Raiany de Freitas brilha na categoria Juvenil interpretando clássico de 1982, em Uruguaiana.

Por: Marcelino Antunes Fonte: Rádio Alto Uruguai
11/12/2025 às 15h19
Três-passense conquista 2º lugar na Califórnia da Canção
(Foto: Arquivo Pessoal)

Raiany de Freitas ficou em 2° lugar em sua primeira participação na Califórnia da Canção Nativa, que acontece em Uruguaiana desde quarta-feira (10) e vai até sábado (13). A cantora três-passense competiu na categoria Juvenil da fase Estudantil, performando a música “Faz de Conta”, da XII edição, realizada em 1982. A três-passense se diz muito feliz por participar da “Mãe dos Festivais” e realizar mais um sonho em sua carreira musical.

Na categoria integrada por Raiany, Izabela Corrêa de Oliveira, de Canguçu, conquistou o 1° lugar com a música “Aguadas”, e Mariana dos Santos Rohãn, de Alegrete, ficou em 3°, com a música “A Sombra do Cinamomo” apresentada. Fazia-se necessário interpretar músicas que integram o acervo do festival.

O festival, que está em sua 47ª edição, é a maior referência dos eventos nativistas, acumulando ao longo da sua história grandes clássicos da música regional. Sua abertura contou com show de João de Almeida Neto e o encerramento ficou a cargo de Chiquito e Bordoneio.

Na quinta-feira (11), Os Chacreiros e Grupo Taureando serão responsáveis pela animação. Joca Martins e João Luiz Corrêa se apresentarão sexta-feira (12), e no encerramento, sábado (13), Thaina e Thairine “Familia Azzolini” e César Oliveira e Rogério Melo serão as atrações.

 

 

■ Notícias no WhatsApp:

Receba as notícias do Site Clic Portela no seu telefone celular! Clique aqui e faça parte do nosso grupo de WhatsApp.

 

 

 

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Reprodução)
Alto QI Há 5 horas

Criança de Tunápolis é aprovada em grupo internacional de superdotados

Menina de seis anos tem QI de 138, está entre os 2% da população mundial com maior capacidade cognitiva e já apresentava sinais de desenvolvimento acelerado desde a primeira infância.

 (Foto: Sistema Província de Comunicação)
Cooperativismo Há 5 horas

Cresol de Tenente Portela realiza solenidade de entrega de prêmios da campanha “Cooperar é Ganhar”

Solenidade destacou vencedores locais e reforçou o impacto da campanha nacional que distribuiu mais de R$ 10 milhões

 (Foto: Imagem meramente ilustrativa criada por IA)
Solidariedade Há 1 dia

Empresa Maibom e Nilton Braucks reforçam o Natal da Criança Carente 2025 da Rádio Província

Cada cesta de alimentos entregue às famílias selecionadas receberá também um kit churrasco especial
Síntese Há 3 dias

Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 39ª sessão, 36ª ordinária, realizada no dia 1 de dezembro de 2025

 (Foto: Reprodução)
Júri Adiado Há 4 dias

Sessão do Tribunal do Júri sobre morte de ex-secretário é cancelada em Três Passos

Julgamento do caso Jarbas Heinle, previsto para 10 de dezembro de 2025, foi remarcado para março de 2026 após número insuficiente de jurados aptos.

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
27° Sensação
2.52 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Entretenimento Há 6 minutos

Arena Freestyle consolida São Paulo no esporte radical
Política Há 6 minutos

Entidades condenam, em audiência no Senado, cerceamento a jornalistas
Agricultura Há 7 minutos

Câmara Setorial de Grãos discute impactos do clima na safra de milho
Senado Federal Há 7 minutos

Girão aponta conflito de interesses de Toffoli e Moraes e cobra CPI do Master
Câmara Há 7 minutos

Motta afirma que pauta da educação continuará a avançar no próximo ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -1,13%
Euro
R$ 6,36 -0,60%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 518,183,82 -2,35%
Ibovespa
159,709,06 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias