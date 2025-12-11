Governo Leite paga novo lote de premiações do Simulado Saeb 2025 a 2,5 mil estudantes da Rede Estadual

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realiza nesta quinta-feira (11 /12) o pagamento depremiações do Simulado Saeb 2025 aos cerca de 2,5 mil alunos que optaram por receber por conta bancária (TED), conforme informado na plataforma do Escola RS . Desde o dia 25 de novembro, já foram realizados os repasses a 25 mil estudantes beneficiados que optaram por receber o valor via PIX.

A iniciativa, integrante do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha, totaliza um investimento de R$ 32 milhões, repassados como prêmio aos alunos das escolas estaduais que obtiveram as melhores notas na atividade de preparação para o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb). As provas aconteceram entre os dias 8 a 18 de setembro, envolvendo mais de 167 mil estudantes da Rede Estadual.

Além dos alunos que se destacaram pelo desempenho no simulado, também foram contemplados os estudantes sorteados por participação, dentro das regras estabelecidas pelo programa. Para a secretária da Educação, Raquel Teixeira, o Simulado Saeb representa o fortalecimento de uma cultura de avaliações nas escolas estaduais, reconhecendo o esforço individual e a dedicação coletiva.

“O maior incentivo é mostrar aos estudantes que aprender é algo valioso, que o empenho é recompensado e que a escola é um local de conquista. Os professores e toda a comunidade escolar deram o exemplo, inspirando e mobilizando com comprometimento. Os resultados do simulado, mais do que os prêmios em si, também ajudam a entender onde estamos e para onde precisamos ir. O simulado não termina na prova. É um ciclo de aprendizagem, acompanhamento e reconhecimento que beneficia milhares de jovens,” destacou a secretária.

Premiações contemplam alunos de escolas estaduais no 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e na 3ª série do Ensino Médio -Foto: Luís André/Arquivo Secom

Como funcionam as premiações

Os prêmios, pagos em dinheiro, são voltados aos alunos matriculados nas escolas estaduais que, além de fazer o Simulado Saeb, pertencem às turmas do 5º e 9º anos do Ensino Fundamental e da 3ª série do Ensino Médio. A forma de pagamento depende da idade de cada estudante. Aqueles menores de 16 anos recebem os prêmios por meio da conta bancária ou chave PIX do responsável legal.

Entre 16 e 18 anos incompletos, os estudantes podem informar sua própria conta ou chave PIX. Se não tiverem, é possível utilizar os dados bancários do responsável. Os alunos com 18 anos ou mais, por serem maiores de idade, recebem diretamente em conta ou PIX em seu nome.

Para garantir que todos tenham acesso aos valores dos prêmios, o sistema de pagamento também oferece uma solução alternativa àquelas famílias que não possuem chave PIX ou conta cadastrada. Neste caso, é emitida ordem bancária para saque direto no banco, mediante documento de identificação. Para esses casos, bem como nas situações de rejeições bancárias, serão realizados os pagamentos na próxima semana, devendo o estudante e a escola estarem atentos à comunicação da data de início da operação em seu e-mail @educar ou @estudante.

Valores pagos

Os valores seguem as regras do Programa de Reconhecimento da Educação Gaúcha:

R$ 2 mil para o aluno com melhor desempenho da turma;

R$ 1 mil para o segundo colocado;

R$ 500 para o terceiro;

R$ 1 mil para um estudante sorteado entre os participantes de cada turma.

Para concorrer às premiações, era necessário que a turma atingisse pelo menos 80% de presença na aplicação do simulado. A meta foi alcançada por 94% das turmas da Rede Estadual. A lista completa dos estudantes premiados em 1.836 escolas da Rede Estadual já foi publicada em edição extra do Diário Oficial.

As equipes diretivas de cada escola fizeram o procedimento para validar os dados junto ao sistema informatizado da Seduc, registrando as informações de pagamento na plataforma Escola RS. Coordenado pela Seduc, o Simulado teve como principais objetivos familiarizar os estudantes com o modelo da prova nacional e, ao mesmo tempo, incentivar o empenho nos estudos. A aplicação das provas contou com 93% de participação do público esperado, sendo que 523 escolas estaduais registraram 100% de presença das turmas envolvidas no Simulado.

Estudantes premiados recebem valores em dinheiro conforme o desempenho na avaliação ou por sorteio, pela participação da turma -Foto: Mauricio Tonetto/Secom

Sobre o Saeb

O Saeb é uma avaliação nacional aplicada a cada dois anos em escolas públicas de todo o país, sob responsabilidade do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep). Os resultados servem de base para o cálculo do Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), um dos principais indicadores da qualidade do ensino no Brasil. A partir desses dados, redes estaduais e municipais conseguem obter um diagnóstico mais preciso da realidade das escolas e desenvolver políticas públicas voltadas à melhoria da aprendizagem e à promoção da equidade educacional.

Texto: Ascom Seduc

Edição: Secom