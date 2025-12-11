Quinta, 11 de Dezembro de 2025
14°C 26°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

SC: Assembleia proíbe cotas raciais em universidades estaduais

Proibição vale para estudantes e funcionários

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
11/12/2025 às 14h19
SC: Assembleia proíbe cotas raciais em universidades estaduais
© Marcello Casal jr/Agência Brasil

A Assembleia Legislativa do Estado de Santa Catarina (Alesc) aprovou projeto de lei que proíbe cotas raciais em universidades estaduais. A proibição vale para o ingresso de estudantes e de funcionários nos quadros.

O Projeto 753/2025 , de autoria do deputado Alex Brasil (PL), não cita textualmente cotas raciais, mas não as inclui nas reservas de vagas que ficam autorizadas.

“Ficam excluídas dessa proibição as reservas de vagas a pessoas com deficiência (PCD), a reserva baseada em critérios exclusivamente econômicos e a de estudantes oriundos de instituições estaduais públicas de ensino médio”.

A proibição de outras cotas se aplica também a instituições que recebem verbas públicas no âmbito do estado.

Uma das instituições afetadas pelo texto é a Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc), que tem cerca de 14 mil alunos distribuídos em mais de 60 cursos de graduação e em mais de 50 mestrados e doutorados.

O projeto

O projeto impõe multa de R$ 100 mil para editais que não respeitarem a vedação e o procedimento administrativo disciplinar contra agentes públicos por ofensa ao princípio da legalidade.

Na justificativa da matéria, o deputado Alex Brasil afirma que a adoção de cotas fundadas em outros critérios, que não o estritamente econômico ou de origem estudantil em escolas públicas, “suscita controvérsias jurídicas e pode colidir com os princípios da isonomia e da impessoalidade, ao criar distinções que não necessariamente refletem situações de desvantagem”.

Antes da votação, o autor criticou o surgimento de outros tipos de ação afirmativa, como população transsexual e refugiados. “Cotas para tudo que é coisa que se imaginar” .

“O mérito daquela pessoa que precisa estudar, que precisa realmente se dedicar para conseguir uma vaga, estava sendo deixado de lado”, disse.

Na visão do deputado, o projeto de lei valoriza quem realmente precisa de cota.

“Pode ser filho de pai negro, pode ser filho de pai branco”, completou.

Votação simbólica

A votação do projeto de lei no plenário da Alesc ocorreu de forma simbólica, ou seja, sem registro dos votos no painel de votação. Mas a mesa diretora da Casa citou nominalmente os sete deputados que se opuseram à matéria:

Padre Pedro Baldissera (PT)

Fabiano da Luz (PT)

Neodi Saretta (PT)

Marquito (Psol)

Dr. Vicente Caropreso (PSDB)

Paulinha (Podemos)

Rodrigo Minotto (PDT)

A Alesc tem 40 parlamentares. Dois não estavam presentes no plenário.

Oposição

Em discurso, o deputado Fabiano da Luz afirmou que o projeto de lei não promove justiça ou igualdade, “mas sim um apagamento”.

“As cotas raciais não são privilégios, são instrumentos de uma correção da desigualdade histórica profunda que ainda estrutura o Brasil e que, infelizmente, prova que também estrutura Santa Catarina”, declarou.

De acordo com o Censo 2022, pretos e pardos representam 55,5% da população. No caso de Santa Catarina, os dois grupos somam 23,3%.

O petista lembrou que pessoas negras (pretos e pardos) recebem cerca de 40% menos que as brancas .

“Há ampla base científica mostrando que raça e renda operam juntas, como fatores de exclusão, inclusive no acesso ao ensino superior”.

Segundo ele, “fingir que isso não existe é escolher a cegueira institucional”.

Fabiano da Luz considera que o projeto de lei é “retrógrado e envergonha Santa Catarina” e levantou dúvidas sobre a constitucionalidade da matéria.

“Vai ser tema de ação judicial e vai ser feio esta Casa ter mais uma vez na Justiça um projeto anulado pela inconstitucionalidade”.

Para passar a valer, o projeto precisa ser sancionado pelo governador Jorginho Mello, do PL, mesmo partido do autor da proposta.

A Agência Brasil pediu comentários sobre o posicionamento do governador, mas não recebeu retorno até a conclusão da reportagem.

Âmbito federal

A proibição de cotas não vale para instituições federais, como a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC).

No âmbito federal vigora a Lei de Cotas, com reserva de vaga para minorias . Em alguns estados, como no Rio de Janeiro, há leis específicas para universidades estaduais.

Estudos apontam que a política de cotas transformou um dos espaços mais elitizados da sociedade brasileira, a universidade, democratizando o acesso.

Em julgamento no ano de 2012, o Supremo Tribunal Federal (STF), corte máxima da Justiça no país, decidiu-se favorável à constitucionalidade da política de cotas para negros e indígenas nas universidades.

“A regra tem o objetivo de superar distorções sociais históricas, com base no direito à igualdade material e no princípio da proporcionalidade”, diz o resultado do julgamento.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
-
Educação Há 47 minutos

Governo Leite paga novo lote de premiações do Simulado Saeb 2025 a 2,5 mil estudantes da Rede Estadual

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), realiza nesta quinta-feira (11 /12) o pagamento depremiações do Simulado Saeb 2025...

 (Foto: Divulgação BM)
Educação Cidadã Há 5 horas

Brigada Militar forma mais de 390 alunos no Proerd no 2º semestre de 2025

Sete municípios da região celebram formaturas que reforçam prevenção, responsabilidade e parceria entre escola e segurança pública

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Resultados da PND 2025 serão divulgados na próxima sexta-feira

Retificação com a nova data foi publicada pelo Inep
Educação Há 1 dia

Bacharelado em Matemática do Impa Tech pode fazer inscrições para 2026

Estudantes podem se candidatar até as 12h do dia 23 de dezembro

 -
Educação Há 3 dias

Estado divulga resultados da pré-matrícula e abre prazo para confirmação presencial das vagas nas escolas estaduais

O governo do Estado, por meio da Secretaria da Educação (Seduc), divulgou, nesta segunda-feira (8/12), os resultados das inscrições feitas durante ...

Tenente Portela, RS
27°
Tempo nublado
Mín. 14° Máx. 26°
27° Sensação
2.52 km/h Vento
40% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h33 Nascer do sol
19h23 Pôr do sol
Sexta
22° 15°
Sábado
23° 15°
Domingo
32° 17°
Segunda
26° 19°
Terça
27° 14°
Últimas notícias
Entretenimento Há 6 minutos

Arena Freestyle consolida São Paulo no esporte radical
Política Há 6 minutos

Entidades condenam, em audiência no Senado, cerceamento a jornalistas
Agricultura Há 7 minutos

Câmara Setorial de Grãos discute impactos do clima na safra de milho
Senado Federal Há 7 minutos

Girão aponta conflito de interesses de Toffoli e Moraes e cobra CPI do Master
Câmara Há 7 minutos

Motta afirma que pauta da educação continuará a avançar no próximo ano

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -1,13%
Euro
R$ 6,36 -0,60%
Peso Argentino
R$ 0,00 -2,78%
Bitcoin
R$ 518,183,82 -2,35%
Ibovespa
159,709,06 pts 0.4%
Mega-Sena
Concurso 2949 (09/12/25)
04
06
11
38
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6899 (10/12/25)
17
42
50
56
76
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3559 (10/12/25)
01
02
06
08
09
10
11
13
14
15
16
19
20
24
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2860 (10/12/25)
00
01
05
06
09
12
14
22
25
29
31
34
39
47
66
67
72
79
80
98
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2897 (10/12/25)
08
13
15
34
44
50
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias