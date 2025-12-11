Criança de Tunápolis é aprovada em grupo internacional de superdotados

Uma criança de Tunápolis foi aprovada para integrar um grupo internacional formado por pessoas com desempenho intelectual acima da média. A avaliação identificou 138 pontos de Quociente de Inteligência, índice que a coloca entre os dois por cento da população mundial com maior capacidade cognitiva.
A criança, de seis anos, apresentava desenvolvimento acelerado desde cedo. Segundo a família, ela dormia pouco quando bebê, demonstrava curiosidade intensa e, aos dois anos, já lia as primeiras palavras. Antes dos três anos, conseguia formar frases completas. Também tinha facilidade para reconhecer cores, números, letras e histórias contadas pelos familiares.
Com a entrada na creche, destacava-se pela inteligência e pela comunicação. Nos últimos meses, porém, passou a apresentar episódios de resistência escolar e sinais de ansiedade, o que levou a família a buscar avaliação profissional.
A criança passou por testes neuropsicológicos, que apontaram superdotação e idade psicológica equivalente a nove anos, mesmo com corpo de seis. O laudo também indicou traços de ansiedade durante a bateria de exames, com possibilidade de que o índice de QI ultrapasse os 138 pontos registrados.
Os documentos foram enviados à associação responsável pelo grupo internacional de pessoas de alto QI, que confirmou a aprovação da menina para integrar a entidade.
