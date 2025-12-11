Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Cresol de Tenente Portela realiza solenidade de entrega de prêmios da campanha “Cooperar é Ganhar”

Solenidade destacou vencedores locais e reforçou o impacto da campanha nacional que distribuiu mais de R$ 10 milhões

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal província
11/12/2025 às 10h37 Atualizada em 11/12/2025 às 11h03
(Foto: Sistema Província de Comunicação)

A manhã desta quinta-feira foi marcada por muita comemoração na unidade da Cresol Raiz de Tenente Portela, onde a cooperativa realizou a entrega oficial de dois grandes prêmios a cooperadas da região. O evento reuniu associados, equipe da Cresol e lideranças locais, reforçando a importância da participação e confiança dos cooperados ao longo do ano.

A grande vencedora do sorteio anual foi Dona Cleci Klein, de Bom Progresso, que recebeu o prêmio de R$ 1 milhão. Emocionada, ela celebrou a conquista e destacou a alegria de ser contemplada com o maior prêmio da campanha.

Também premiada durante a cerimônia, Dona Maria Lena, de Tenente Portela, recebeu R$ 50 mil, agradecendo à cooperativa e compartilhando a surpresa com familiares e amigos presentes.

Ao longo de 2025, diversos outros associados da Cresol Raiz também foram contemplados com prêmios de R$ 1.500, demonstrando que a campanha beneficia cooperados de diferentes cidades e comunidades da região.

Representantes da cooperativa destacaram que a ação reforça o compromisso da Cresol com o desenvolvimento local, a valorização dos associados e o fortalecimento do cooperativismo. O evento encerrou o ano com um clima de celebração, proximidade e reconhecimento a quem faz parte da Cresol Raiz.

