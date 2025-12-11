Quinta, 11 de Dezembro de 2025
Brigada Militar forma mais de 390 alunos no Proerd no 2º semestre de 2025

Sete municípios da região celebram formaturas que reforçam prevenção, responsabilidade e parceria entre escola e segurança pública

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Comunicação Social 7ºBPM
11/12/2025 às 10h28
A Brigada Militar, por meio do 7º Batalhão de Polícia Militar, concluiu no segundo semestre de 2025 sete formaturas do Programa Educacional de Resistência às Drogas e à Violência (Proerd), coroando o aprendizado de 393 crianças de 21 escolas dos municípios de Bom Progresso, Tiradentes do Sul, Três Passos, Barra do Guarita, Tenente Portela, Coronel Bicaco e Crissiumal.

As cerimônias marcaram o fim de semanas de encontros conduzidos por instrutores da Brigada Militar, nos quais os estudantes receberam orientações sobre prevenção ao uso de drogas, tomada de decisões seguras e valores essenciais como respeito, responsabilidade e cidadania.

Durante as formaturas, alunos que se destacaram nas atividades propostas foram homenageados, reforçando o elo entre escola, família e segurança pública.

Um dos programas mais tradicionais da corporação, o Proerd segue fortalecendo a formação de crianças e adolescentes e contribuindo para comunidades mais conscientes e seguras.

 
* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
DENGUE
