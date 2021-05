Safra deve atingir recorde de 264,5 milhões de toneladas em 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) divulgou os dados da estimativa de abril do Levantamento Sistemático da Produção Agrícola. Os números mostram que a safra brasileira deve atingir o recorde de 264,5 milhões de toneladas em 2021.

Em comparação com os números do ano passado, o aumento deve ser de 4,1% na produção de grãos, cereais e leguminosas. O arroz, o milho e a soja são os três principais produtos desse grupo e, somados, representam 92,9% da produção.

Segundo a pesquisa, o Estado de Mato Grosso lidera com uma participação de 27,2% na produção total do país, seguido do Paraná (15,3%), Rio Grande do Sul (13,4%), Goiás (9,8%), Mato Grosso do Sul (8,3%) e Minas Gerais (6,4%). Somadas, essas unidades federativas representam 80,4% do total nacional.

