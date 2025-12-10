Quarta, 10 de Dezembro de 2025
Selo Ambiental do Irga incentiva crescimento de 62,4% da área de produção de arroz sustentável

O Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Rio Grande do Sul, promovido pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), aumentou as áreas de cu...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
10/12/2025 às 16h19
-

O Selo Ambiental da Lavoura de Arroz Irrigado do Rio Grande do Sul, promovido pelo Instituto Rio Grandense do Arroz (Irga), aumentou as áreas de cultivo ambientalmente responsável do grão em aproximadamente 62,4% entre as safras 2024/2025 e 2025/2026. Os dados são do Comitê do Selo do Irga, e indicam avanço de 77.902 para 126.489 hectares.

Outro dado relevante é o crescente número de propriedades participantes. Havia 113 propriedades certificadas na Safra 2024/2025, enquanto a de 2025/2026 registrou 232.

O objetivo do selo é fomentar a produção sustentável de arroz de maneira alinhada às legislações vigentes e às boas práticas de manejo, que asseguram qualidade de vida aos envolvidos na cadeia orizícola.

O Presidente do Irga, Eduardo Bonotto, destaca que os resultados positivos demonstram o compromisso dos produtores com o fortalecimento do arroz gaúcho como um produto sustentável. “Investir em pesquisa, inovação e gestão eficiente é acreditar no potencial do arroz do Rio Grande do Sul de continuar sendo referência em qualidade e sustentabilidade. Os resultados nos motivam a avançar ainda mais e reforçam a importância do setor para a economia e o meio ambiente”, afirma.

Com a ampliação das áreas com produção sustentável e a maior adesão dos produtores, o Selo Ambiental do Irga consolida-se como uma ferramenta estratégica para o futuro da orizicultura gaúcha, promovendo equilíbrio entre produtividade, responsabilidade ambiental e desenvolvimento em todo o Estado.

Texto: Ascom Irga
Edição: Felipe Borges/Secom

