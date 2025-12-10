Empresa Maibom e Nilton Braucks reforçam o Natal da Criança Carente 2025 da Rádio Província

O Natal da Criança da Rádio Província 2025 está ganhando ainda mais força e significado graças ao apoio de empresários da região. A empresa Maibom e o empresário Nilto Braucks decidiram potencializar a campanha deste ano, doando um kit churrasco com 3 quilos de carne suína e 1 kilo de linguiça para cada cesta de alimentos que a Rádio Província arrecadar para as famílias carentes selecionadas pelas entidades Sociais.

A campanha já é conhecida pela adoção de cartinhas enviadas pelas crianças, gesto que permite aos ouvintes fazerem parte de um momento especial da vida de cada pequeno. Agora, além dos presentes que realizam sonhos, cada família contemplada também terá a chance de celebrar o Natal com um almoço digno e festivo.

A cada cesta de alimentos doada, automaticamente um kit churrasco será incluído, graças à parceria da Maibom e de Nilto Braucks. Esse apoio chega em um momento importante, reforçando a solidariedade e garantindo que o Natal das crianças e de suas famílias seja mais feliz, mais completo e cheio de esperança.

Com a união da comunidade, dos ouvintes e dos empresários, o Natal da Criança da Rádio Província segue transformando vidas e levando calor humano onde ele mais faz falta.



Ainda da tempo de fazer a sua doação, agora a cada cesta básica doada será agregada com um kit churrasco.











