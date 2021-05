Ossada humana é encontrada no interior de Seberi

Na manhã da terça-feira (18/05), moradores da localidade de Linha Nova, em Seberi, encontraram uma ossada humana em meio à mata fechada, em local de difícil acesso. Próximo ao cadáver haviam alguns pertences pessoais.

A Polícia Civil suspeita que os restos mortais sejam de Valdenir Alves de Vargas, conhecido popularmente por Dene, que está desaparecido desde o dia 29 de março deste ano.

As informações são da Rádio Fortaleza FM, de Seberi.

