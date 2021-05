Redentora realiza atividades do Maio Laranja

A Administração Municipal de Redentora, através da Secretaria Municipal de Assistência Social e Cras Sagrada Família, promoveu, no dia 17 de maio, uma oficina de canto e violão no Cras, para lembrar o Maio Laranja.

Na oficina se discutiu sobre o Dia Nacional de Combate ao Abuso e Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes – 18 de maio, e foi ensaiada uma música infantil, abordando os cuidados com as nossas crianças.

