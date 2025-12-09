Comissão debate condições de trabalho na segurança privada e em equipes de apoio a eventos

A Comissão de Trabalho da Câmara dos Deputados realiza, nesta quarta-feira (10), audiência pública para discutir as condições de trabalho na segurança privada e nas equipes de apoio em eventos, como bombeiros civis, brigadistas e socorristas. O debate será às 16 horas, em plenário a ser definido.

O debate atende a pedido do deputado Capitão Alden (PL-BA). Segundo o parlamentar, o setor de segurança privada tem crescido de forma contínua e emprega mais de 570 mil vigilantes em todo o País, mas ainda enfrenta lacunas na regulamentação e desafios relacionados à remuneração, à jornada de trabalho e à qualificação profissional.

Ele destaca também que bombeiros civis e brigadistas, estimados em mais de 20 mil profissionais, muitas vezes atuam sob contratos precários ou informais e estão expostos a riscos elevados à saúde e à segurança.

“O elevado número de trabalhadores envolvidos, a importância de suas funções para a proteção de pessoas e patrimônios e os riscos inerentes às atividades justificam a realização deste debate”, afirma.