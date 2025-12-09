Comissão vota relatório parcial e faz balanço sobre ações relacionadas a enchentes no Rio Grande do Sul

A Comissão Externa da Câmara dos Deputados que acompanha os danos causados pelas enchentes no Rio Grande do Sul pode votar, nesta quarta-feira (10), o relatório parcial do relator, deputado Pompeo de Mattos (PDT-RS).

A reunião está agendada para as 14 horas, no plenário 14.

- Veja a pauta

Além da votação do relatório, o colegiado fará um balanço da atuação da comissão nos impactos dessas enchentes.

As chuvas intensas no estado entre 2023 e 2024 deixaram um rastro de destruição em moradias, comércio e indústria. A Defesa Civil registrou danos em pelo menos 179 municípios, afetando cerca de 30 mil pessoas.

Segundo Pompeo de Mattos, a situação evidencia a necessidade de aprofundar o debate sobre as causas dos eventos extremos e de adotar medidas preventivas. O parlamentar defende a necessidade de se implementar com urgência um plano de contingenciamento e prevenção.