Informativo da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco/RS

Síntese da 39ª sessão, 36ª ordinária, realizada no dia 1 de dezembro de 2025

Por: Editoria Local Fonte: Câmara de Vereadores
08/12/2025 às 18h02
No primeiro dia do mês de dezembro do ano de dois mil e vinte e cinco, foi realizada neste Legislativo Municipal, a 39ª sessão, 36ª ordinária.

Presentes os vereadores: Claudiane da Silva (PDT), Claudiomiro Albuquerque (MDB), Felipe Kronbauer (PDT), João Marques Brasil (PDT), Jonas Vieira (PP), Luiz Flávio Rangel (PP), Marcelo Jurandi (PP), Marcos Rutili (UNIÃO) e Paulo Leandro Diniz (PDT). Na presidência, o vereador João Marques Brasil.

Ato contínuo, foram apreciadas como matérias recebidas:

- Proposição n° 048/2025, do vereador Luiz Flávio Rangel: Que o Poder Executivo designe um servidor para realizar, de forma contínua, os serviços de limpeza e conservação do Parque da FENAMATE.

- Projeto de Lei nº 083/2025, do Executivo: Autoriza o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros à Associação Hospitalar Santo Antônio de Pádua para pagamento das despesas do mês de novembro/2025 e dá outras providências.

Para conferir todas as matérias na íntegra, acesse o site da Câmara de Vereadores de Coronel Bicaco.

Para acompanhar o áudio da sessão na íntegra, clique aqui.

Secretaria da Câmara Municipal, 2 de dezembro de 2025.

Anderson Monteiro Poleze - Diretor Geral

 

(Foto: Reprodução)
