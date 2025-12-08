Ciclone Extratropical traz risco de chuva volumosa e ventos intensos no Rio Grande do Sul

O CMDEC (Centro de Monitoramento da Defesa Civil) atualizou, nesta segunda-feira (8), as condições do tempo para os próximos dias e reforçou o alerta para a formação e atuação de um ciclone extratropical sobre o Rio Grande do Sul.

O sistema deve provocar chuva forte a localmente volumosa, rajadas intensas de vento e possibilidade de temporais isolados com queda de granizo entre terça (9) e quarta-feira (10).

Na terça-feira (9), a instabilidade atinge praticamente todas as regiões do Estado. Os acumulados de chuva podem chegar a 120 mm/dia no Sul, Costa Doce, Campanha e Litoral Norte.

Nas demais áreas, inclusive no Noroeste gaúcho, os volumes podem alcançar até 100 mm/dia, suficientes para causar alagamentos e elevações rápidas em pequenos cursos d’água.

A partir da noite, os ventos associados ao ciclone devem variar entre 80 e 100 km/h no Sul, na Costa Doce e nos Litorais Sul e Médio. Há ainda risco de queda de granizo e rajadas intensas durante tempestades no Norte, Nordeste, Vales e Serra. O mar fica agitado, exigindo atenção especial nas faixas litorâneas.

Na quarta-feira (10), o ciclone desloca-se para o oceano, mas continua influenciando diretamente o clima. As rajadas de vento podem alcançar entre 90 e 110 km/h no Sul, Litorais Sul e Médio e parte da Costa Doce.

Na Região Metropolitana de Porto Alegre, no Litoral Norte e no extremo Nordeste, os ventos podem variar de 80 a 100 km/h. As chuvas permanecem intensas no Sul, Costa Doce e Litoral Norte, com acumulados entre 60 e 100 mm/dia, acompanhados de trovoadas.

Nas demais áreas da metade Leste, a chuva segue fraca a moderada, com volumes entre 30 e 50 mm/dia. O mar continua muito agitado e com risco de ressaca.

A partir de quinta-feira (11), o ciclone começa a se afastar gradualmente para alto mar, mas ainda favorece rajadas de vento entre 60 e 80 km/h no extremo Nordeste e no Litoral Norte. Apesar disso, o sistema perde intensidade ao longo do dia. O mar segue agitado e com ressaca, enquanto o tempo permanece instável em alguns pontos, porém sem previsão de transtornos associados a grandes volumes de chuva.

Região Celeiro

Na terça-feira em Tenente Portela e na Região Celeiro, o ciclone intensifica a instabilidade, mantendo chuva forte e aumentando o risco de granizo e rajadas de 60 a 80 km/h, com máximas entre 24°C e 26°C. Já na quarta-feira, ainda há chance de chuva e vento forte, com queda de temperatura e máximas entre 22°C e 24°C. Na quinta e sexta, o tempo seco com sol predomina e haverá uma maior elevação da temperatura. Na quinta-feira, as máximas atingem entre 30°C e 32°C, e na sexta, devem chegar entre 31°C e 33°C.

Cenário hidrológico

De acordo com a Defesa Civil, a condição hidrológica atual apresenta níveis que variam entre normalidade e crítico para níveis baixos, sobretudo na metade sul do Estado, onde a estiagem prolongada reduziu o volume de muitos rios.

No entanto, em função das chuvas intensas previstas — com acumulados que podem atingir 100 mm/dia — foi estabelecida condição de ATENÇÃO e ALERTA para os municípios destacados em amarelo e laranja no mapa hidrológico.

O risco maior envolve elevações bruscas em arroios e pequenos rios, possibilidade de enxurradas e alagamentos em áreas urbanas. Já os rios de maior porte devem apresentar elevação gradual, sem atingir níveis de alerta para inundação nas estações monitoradas.

A Defesa Civil orienta a população a acompanhar as atualizações oficiais, evitar áreas alagadas, redobrar cuidados com ventos fortes e estar atenta a possíveis avisos de emergência emitidos pelos órgãos competentes.

