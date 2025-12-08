Invest RS encerra primeiro ano de atuação com R$ 30 bilhões em investimentos projetados na carteira para 2026

Com foco na atração de investimentos e na promoção comercial do Rio Grande do Sul, a Invest RS encerrou o primeiro ano de atuação com cerca de R$ 30 bilhões em investimentos previstos na carteira de projetos. Os dados de 2025 foram apresentados durante coletiva de imprensa realizada nesta segunda-feira (8/12) na sede da agência, em Porto Alegre, com a presença do presidente da Invest RS, Rafael Prikladnicki, e do titular da Secretaria de Desenvolvimento Econômico (Sedec), Ernani Polo.

Em relação aos projetos em gerenciamento, há R$ 10,9 bilhões em novos investimentos captados pela Invest RS e a projeção de 22,8 mil empregos a serem criados. Em um ano, foram realizados 680 contatos com empresas, entidades, organizações e embaixadas. Até o momento, 110 empresas com projetos estão em contato com a agência, 52 estão ativos e 28 com termos de engajamento – documento que a Invest RS assina com interessados em contar com o apoio técnico da agência em uma parceria ou projeto de investimento.

Prikladnicki reforçou a importância da colaboração com diversas entidades nestes primeiros 365 dias da Invest RS. “Nosso trabalho é baseado em cooperação. Realizamos um trabalho integrado com diferentes instituições, com um nível de apoio bastante efetivo. A agência veio para somar e para colocar o Rio Grande do Sul na rota de grandes investimentos. Esse foi só o primeiro ano, e a gente espera ter novidades ao longo de 2026”, afirmou.

Invest RS consolida atuação no primeiro ano, amplia presença com escritório em SP e fortalece a atração de novos projetos ao RS -Foto: Alexandre Farina/Ascom Sedec

“A Invest RS encerra seu primeiro ano consolidando-se como uma estrutura organizada na atração de investimentos para o Estado. A abertura do escritório em São Paulo (SP) destaca-se como uma das entregas estratégicas mais relevantes desse ciclo inicial. Ao estabelecer presença no principal centro econômico da América Latina, a agência ampliou sua capacidade de conexão com investidores, aproximou o Rio Grande do Sul de mercados decisivos e fortaleceu sua competitividade nacional e internacional. Esse movimento permitiu intensificar o diálogo com setores-chave, gerar oportunidades qualificadas e posicionar o Estado de forma mais assertiva no radar dos grandes projetos”, disse Polo.

Em funcionamento desde dezembro de 2024, a Invest RS foi criada pela Lei 16.076/2023 como um serviço social autônomo para atrair investimentos e promover comercialmente o Estado, em cooperação com o poder público e a sociedade. Atua em colaboração com a Sedec e segue as diretrizes do Plano de Desenvolvimento Econômico , Inclusivo e Sustentável, lançado pelo governo do Estado.

Estado conectado com o Brasil e o mundo

Em um movimento estratégico de aproximação do principal centro econômico da América Latina, a Invest RS inaugurou em julho um escritório em São Paulo. O espaço funciona como umhubde conexão, para ampliar o alcance da agência e a competitividade do Estado na disputa por investimentos no cenário nacional e internacional.

A chegada da Invest RS na capital paulista simbolizou uma nova fase institucional de crescimento e ampliação de atuação, de forma complementar à sede em Porto Alegre. O local pode ser utilizado para reuniões por secretarias, parceiros e empresas interessadas em ações associadas ao propósito de atuação da agência, seja na promoção comercial ou na atração de investimentos.

De forma estratégica, foram realizados seis eventos em São Paulo, com foco em aproximar-se do mercado financeiro, em áreas como indústria, transição energética e inovação. Ao todo, os encontros contaram com cerca de 700 participantes.

Ao longo do ano, a agência participou de 98 feiras, missões e eventos, nacionais e internacionais. Os diferenciais do Rio Grande do Sul foram promovidos em 20 países, como China, Estados Unidos, Japão, Reino Unido, Suécia, Malásia, Portugal, Alemanha, Bélgica, Chile, Emirados Árabes Unidos e Finlândia.

Iniciativas que fortalecem o ambiente de negócios do RS

Uma das ações voltadas ao ambiente de negócios foi o lançamento do Empreender RS, em julho deste ano . Trata-se de um conjunto de ações destinadas a estimular o empreendedorismo, atrair investimentos, prospectar mercados e fortalecer a posição do Rio Grande do Sul como um polo de promoção de negócios nacionais e internacionais, coordenado pela Sedec.

A Invest RS desenvolveu, neste ano, o RS em Dados , plataforma de dados abertos do Rio Grande do Sul. O painel foi criado para mostrar de forma integrada as potencialidades do Estado, por meio de mapas interativos edashboards(painéis de controle) que permitem aos investidores explorar diferentes aspectos do território gaúcho. A ferramenta, que também é útil para pesquisadores e gestores públicos, oferece dados de áreas como economia, população, empresas e comércio internacional, de forma visual.

Outra iniciativa do Empreender RS foi o Desenvolve Município, uma capacitação estratégica voltada à atração de investimentos, que teve a primeira etapa finalizada na semana passada. Ao todo, 229 municípios e 351 gestores participaram do programa, resultando na elaboração de 80 Planos Municipais de Atração de Investimentos. A ação foi uma parceria entre a Sedec, a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e o Fórum de Secretários Municipais de Desenvolvimento, Trabalho e Inovação do RS, com o apoio técnico da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos).

O RS Global, em cooperação com a Associação dos Dirigentes de Marketing e Vendas do Brasil (ADVB/RS), capacitou 25 empresas gaúchas com foco na área de exportação e expansão de seus negócios para o mercado global. Também foi firmada uma parceria com a Federação das Indústrias do Estado do Rio Grande do Sul (Fiergs), para a execução do Programa Conexão Indústria RS, voltado ao adensamento da cadeia produtiva.

Em 2025, a Invest RS também divulgou o Promove RS, um calendário anual de participação do Estado em feiras, eventos e missões. A iniciativa tem o objetivo de fortalecer a presença de empresas gaúchas, apoiando a ampliação de mercados, geração de negócios e valorização do potencial exportador do Rio Grande do Sul.

Foram lançados também dois books de oportunidades e investimentos , que somam cerca de R$ 64,6 bilhões em oportunidades em inovação (R$ 7 bi) e transição energética (R$ 57,6 bi). Organizado por perfis de público, o material apresenta caminhos claros para aportes de recursos, fomento e desenvolvimento sustentável.

Um Guia de Incentivos ao Investidor foi desenvolvido pela agência como uma ferramenta estratégica para apoiar a tomada de decisão de investidores nacionais e internacionais, apresentando programas de incentivos fiscais e econômicos. Essas iniciativas buscam contribuir para um ambiente de negócios mais transparente, eficiente e competitivo.

Perspectivas para 2026

Entre as ações previstas para 2026, a Invest RS busca incorporar, até o fim do ano, mais R$ 30 bilhões na carteira de projetos, somando R$ 60 bilhões em investimentos projetados. Umbookde oportunidades e investimentos em turismo também será lançado.

A agência entrará em um novo ciclo de posicionamento institucional do Rio Grande do Sul, com foco em aumentar os investimentos no Estado, ampliando parcerias e colaborações. Novas fases de projetos como o RS Global, Desenvolve Município e RS em Dados serão realizadas ao longo de 2026. Além disso, um novo calendário de participação em feiras, missões e eventos será divulgado.

Na terça-feira (9/12), a Invest RS realizará um encontro de prestação de contas para a sociedade, com o objetivo de apresentar o trabalho desenvolvido e as perspectivas para o próximo ano. Durante o evento, serão firmadas novas parcerias voltadas à atração de investimentos e ao fortalecimento do desenvolvimento econômico.

