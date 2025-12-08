Orçamento para o esporte aumenta mais de 60% com emendas parlamentares

Com o aporte das emendas parlamentares, os recursos para o Ministério do Esporte no Orçamento de 2026 ( PLN 15/25 ) devem subir de R$ 1,1 bilhão para R$ 1,8 bilhão, um aumento de 63%. O relator setorial, deputado Vicentinho Júnior (PP-TO), atendeu total ou parcialmente 374 emendas.

A proposta para 2026, segundo ele, já era 33,3% maior que a de 2025. Mas o valor final no atual ano ficou em R$ 3 bilhões.

O maior programa do ministério é o “Esporte para a vida”, que tem várias ações como bolsas para atletas e infraestrutura para o esporte amador. Para 2026, foi incluída a ação “Formação desportiva e inclusão social de reeducandos penais”.

Os 16 relatórios setoriais do Orçamento de 2026 serão votados pela Comissão Mista de Orçamento (CMO) a partir desta terça-feira (9).