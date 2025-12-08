Brigada Militar forma 114 crianças no Proerd em Tenente Portela

Na noite da última quinta-feira (04), Policiais Militares do 7°BPM, realizaram a formatura do Programa Educacional de Resistência às Drogas e Violência (PROERD), no município de Tenente Portela.

O PROERD representa uma parceria de confiança entre Polícia, escola, comunidade e família para orientar crianças e jovens, fortalecer valores e prevenir o uso de drogas e a violência

Durante a formatura os 114 alunos prestaram o juramento se comprometendo a dizer não às drogas e à violência. Todos os alunos receberam um certificado de conclusão.

