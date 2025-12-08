Leilão de 100 veículos irrecuperáveis nesta segunda-feira (8) é destaque da Agenda Celic

O leilão eletrônico de 100 veículos irrecuperáveis da frota do governo do Estado é um dos 24 processos licitatórios previstos pelo governo do Estado, por meio da Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). para a semana de 8 a 12 de dezembro.
Solicitado pela SPGG, o certame está previsto para as 10 horas desta segunda-feira (08/12) no site do leiloeiro cadastrado para este processo. O maior lance em cada veículo será a proposta vencedora.
Os veículos irrecuperáveis a serem leiloados são oriundos da Brigada Militar, da Polícia Civil e de outros órgãos do Estado. Podem participar do certame os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércios de Peças Usadas e Reciclagens de Sucata – CDV, e empresas que tenham como atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos.
Os veículos estão localizados nos municípios de:
Outras licitações
A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de internet, aquisição de veículos, serviços de atenção domiciliar, aquisição de veículos, entre outros.
Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .
Agenda Celic
A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.
Texto: Felipe Michalski/Ascom SPGG
Edição: Secom