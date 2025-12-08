Leilão de 100 veículos irrecuperáveis nesta segunda-feira (8) é destaque da Agenda Celic

O leilão eletrônico de 100 veículos irrecuperáveis da frota do governo do Estado é um dos 24 processos licitatórios previstos pelo governo do Estado, por meio da Central de Licitações (Celic) , vinculada à Secretaria de Planejamento, Governança e Gestão (SPGG). para a semana de 8 a 12 de dezembro.

Solicitado pela SPGG, o certame está previsto para as 10 horas desta segunda-feira (08/12) no site do leiloeiro cadastrado para este processo. O maior lance em cada veículo será a proposta vencedora.

Os veículos irrecuperáveis a serem leiloados são oriundos da Brigada Militar, da Polícia Civil e de outros órgãos do Estado. Podem participar do certame os Centros de Desmanches de Veículos Automotores, Comércios de Peças Usadas e Reciclagens de Sucata – CDV, e empresas que tenham como atividade desmontagem de veículos automotores terrestres destinados à comercialização de partes, peças e acessórios automotivos.

Os veículos estão localizados nos municípios de:

Porto Alegre

Bagé

Cachoeira do Sul

Cachoeirinha

Capão da Canoa

Carazinho

Caxias do Sul

Charqueadas

Erechim

Esteio

Gramado

Guaíba

Hulha Negra

Montenegro

Osório

Palmares do Sul

Pelotas

Rio Grande

Rio Pardo

Santa Cruz do Sul

Santa Maria

Santana do Livramento

Santiago

Santo Ângelo





Outras licitações

A Agenda Celic prevê, ainda, licitações para serviços de internet, aquisição de veículos, serviços de atenção domiciliar, aquisição de veículos, entre outros.

Os certames são realizados com o objetivo de atender a requisições de diversos órgãos e secretarias do governo do Estado. Podem participar dos processos as empresas devidamente credenciadas no Portal do Fornecedor RS .

Agenda Celic

A publicação da Agenda Celic é destinada aos interessados em participar das licitações e visa ampliar o nível de transparência sobre compras e alienações do Estado aos profissionais de imprensa e à sociedade.