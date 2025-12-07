Segunda, 08 de Dezembro de 2025
18°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Mulheres protestam no Rio e pedem maior presença do Estado

Agente de educação diz que ainda carrega marcas dos tiros que levou

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
07/12/2025 às 19h17
Mulheres protestam no Rio e pedem maior presença do Estado
© Cristina Indio do Brasil/Agência Brasil

A tentativa de feminicídio que sofreu em 6 de fevereiro de 2017 ainda provoca uma mistura de sentimentos e lágrimas na agente de educação infantil do município do Rio de Janeiro Evelyn Lucy Alves da Luz, de 44 anos. Os tiros que levou do ex-marido estão marcados nela e na filha, que na época tinha 6 anos e assistiu a tudo.

“Ele desferiu os tiros na frente da criança. Ela presenciou a mãe sendo quase morta, tornando esse crime ainda mais cruel”, contou em entrevista à Agência Brasil .

Evelyn disse que a filha carrega o trauma até hoje. “Infelizmente, ela ainda está muito traumatizada, não fala sobre o assunto. Até hoje, luto para que tenha uma vida saudável e plena, mas é muito difícil tendo vivenciado o que vivenciou”, afirmou.

“Foi à luz do dia, em um sábado de carnaval. Esse homem fez isso na frente de todos, algo que é comum. Eles não têm medo de serem violentos e agressivos”.

Os disparos foram em frente à casa dela, em Vila Isabel, na zona norte do Rio, depois de o ex-marido trazer de volta a filha que tinha ido com ele para um encontro determinado pela Justiça. A menina, que não queria ir, voltou chorando com o pai dez minutos depois. “Ele retornou à minha residência e desferiu três tiros, dois foram no meu abdômen, perdi o baço, um pedaço do fígado e o ovário esquerdo, e o outro foi no rosto”, revelou, acrescentando que ficou 21 dias internada no hospital, sendo 11 no Centro de Terapia Intensiva.

“Carrego essas marcas até hoje. Tanto físicas quanto emocionais. Sei muito bem o que é”, contou em meio às manifestantes que participaram do ato Na Rua por Mulheres Vivas!, no posto 5 da Praia de Copacabana.

“Hoje estou aqui. Poderia ter virado uma estatística, mas estou aqui porque sou realmente uma sobrevivente de tentativa de feminicídio”.

Evelyn pôde contar com uma rede de apoio de mulheres que foi se formando ao seu redor como grupos e coletivos . “Fui recebendo muito amor e afeto, inclusive uma das pessoas de quem recebi esse afeto, logo em seguida, foi a Vanderlea Aguiar, também militante do Movimento Emancipa. Uma das pessoas que foi meu suporte para que eu chegasse até aqui”.

“Só de estar viva, acho que já é uma grande militância porque passei por algo que nenhuma mulher merece passar”.

Evelyn, no entanto, reclama da falta de apoio do Estado . “Recebi apoio de pessoas e não de organizações e nem do governo. Não recebi nenhum tipo de ajuda, nenhum tipo de ligação, não recebi apoio psicológico, financeiro, nada. Tive que me reerguer com meios próprios”, afirmou.

“É um dos meus questionamentos. A mulher que sobrevive a uma violência, seja patrimonial, emocional, ou a uma tentativa de feminicídio, não recebe apoio do governo para se restabelecer”.

O agressor chegou a responder a processo na Justiça e foi preso, mas depois de uma pesquisa na internet, Evelyn se assustou ao saber que ele está solto. “Ele está solto desde 2024 e ninguém me avisou”, contou, acrescentando que esse foi mais um motivo para estar no ato em Copacabana.

“Estou aqui por mim, por todas as outras que se foram e por aquelas que querem ser livres”.

Para Vanderlea Aguiar, 49 anos, uma das pessoas que ajudaram Evelyn, a saída de um relacionamento difícil que enfrentou foi por instinto de sobrevivência. “A gente está cansada de ver as mulheres morrendo simplesmente pelo fato de serem mulheres e porque os homens acham que são donos da nossa vida e do nosso corpo. Pode-se dizer até da nossa alma”, disse à Agência Brasil .

“Apoiar a Evelyn e as mulheres é dizer que a gente está viva, sobrevivendo e, mais do que isso, é dizer chega e que a gente não aguenta mais. Que a gente é dona das nossa vida, sim”.

Adriana Herz Domingues, 31 anos, é uma das coordenadoras estaduais do Coletivo Juntas, presente ao ato. Segundo a psicóloga, os casos de feminicídio, que aumentam a cada dia, são motivos para chamar a atenção do país com a manifestação deste domingo . A falta de investimentos para uma rede de acolhimento e da realização de concursos públicos para esses espaços também estão na lista de reivindicações.

“A gente está lutando por isso, mas em primeiro lugar que os casos de violência não aconteçam. É muito importante ter a Lei Maria da Penha e debates nas escolas sobre a violência contra mulher. Discutir por que o machismo existe e outras questões.

O debate sobre o que é a violência, conforme a psicóloga, é fundamental, porque ainda há mulheres que não identificam, dessa forma, o que sofrem. “Isso envolve esse debate nas escolas, no Sistema Único de Saúde, campanhas do próprio governo e também ter os aparelhos de Estado para acolhimento”. Para Adriana, embora as Casas das Mulheres funcionam em alguns locais, embora tenham sido uma conquista do movimento feminista, ainda são em número insuficiente.

“O atendimento psicológico té importante para a mulher de forma que sinta que não está sozinha, tem um amparo, muitas vezes em grupo para as que passam pela situação se fortalecerem coletivamente”, disse. Ela lembrou que há casos também que por dificuldades financeiras, mulheres não deixam o relacionamento violento.

“[É preciso] a gente garantir emprego pleno, ter concursos públicos para que as mulheres possam ter empregos bons, bolsas para mulheres que estão em situação de violência. São propostas para a gente combater isso”, observou

A professora aposentada Deise Coutinho, 68 anos, levou girassóis que botou ao lado de cruzes pretas espalhadas na pista da orla de Copacabana representando as mortes por feminicídio. Ela representou o Sindicato dos Professores de Escolas Particulares, para reivindicar do governo respostas às mortes de mulheres por feminicídio. “Girassol é uma flor que se levanta, é o lema. Nós nos levantamos para lutar, para acabar com essa matança das mulheres”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Rovena Rosa/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 15 horas

Basta ao Feminicídio é o grito do Levante de Mulheres em São Paulo

Mobilização reuniu milhares de homens e mulheres na Avenida Paulista

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 18 horas

Ministras defendem penas maiores para crimes de feminicídio

Protesto foi convocado por organizações da sociedade civil

 © Marcelo Camargo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 19 horas

Em Brasília, mulheres denunciam feminicídios e a omissão do Estado

Atos foram convocados em pelo menos nove capitais

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Direitos Humanos Há 1 dia

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Mobilização nacional foi convocada após crimes recentes
Direitos Humanos Há 2 dias

Saiba mais sobre autocuratela e testamento vital

Planejamento sucessório permite organização patrimonial após a morte

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 30°
30° Sensação
1.62 km/h Vento
50% Umidade
100% (33.97mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h21 Pôr do sol
Terça
22° 16°
Quarta
17° 13°
Quinta
27° 12°
Sexta
23° 16°
Sábado
22° 17°
Últimas notícias
Tecnologia Há 17 minutos

Grant Thornton aponta cinco ações para proteger PMEs
Geral Há 17 minutos

Carteira de motorista: novas regras passam a valer esta semana
Acidente grave Há 21 minutos

Motociclista fica ferido na BR-468 em Bom Progresso
Fazenda Há 32 minutos

Programa Devolve ICMS do governo do Estado reduz em 37% o peso do imposto e aumenta poder de compra das famílias de baixa renda
Câmara Há 32 minutos

Motta designa Aguinaldo Ribeiro para relatoria do projeto de revisão de benefícios fiscais

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,41 -0,65%
Euro
R$ 6,30 -0,59%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 524,375,39 +2,32%
Ibovespa
158,935,34 pts 1%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias