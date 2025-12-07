Sessão do Tribunal do Júri sobre morte de ex-secretário é cancelada em Três Passos

A 1ª Vara Judicial da Comarca de Três Passos decidiu cancelar a sessão do Tribunal do Júri marcada para 10 de dezembro de 2025, que analisaria o homicídio de Jarbas David Heinle, então secretário de Saúde de Bom Progresso, assassinado a tiros em setembro de 2022 em um crime apontado pelo Ministério Público como de motivação política. O julgamento, considerado de alta complexidade e já em fase avançada de preparação, tinha previsão de ocupar até três dias de trabalho no Fórum.

Dos cinquenta convocados, trinta tiveram pedidos de dispensa aceitos por motivos diversos, como saúde, mudança de domicílio e impedimentos legais, enquanto outros pedidos ainda aguardavam análise. Com apenas vinte jurados aptos, o risco de não se alcançar o quórum necessário para formar o Conselho de Sentença era considerado extremamente alto.

Os pedidos de dispensa apresentados pelos jurados trouxeram um conjunto variado de justificativas, todas amparadas pelo Código de Processo Penal. Entre os motivos estavam problemas de saúde comprovados por laudos médicos, mudanças de residência para outras cidades ou estados que tornariam impossível o deslocamento, situações familiares que exigiam cuidado direto com crianças ou idosos, além de casos de impedimento ou suspeição decorrentes de vínculos pessoais com envolvidos no processo. A soma dessas circunstâncias reduziu drasticamente o número de jurados disponíveis, contribuindo decisivamente para o cancelamento da sessão.

A magistrada destacou que manter a sessão, mesmo diante dessa probabilidade, acarretaria prejuízos logísticos e financeiros, já que o Judiciário havia mobilizado uma estrutura complexa envolvendo deslocamento de réu custodiado em outra comarca, reforço de segurança, oficiais de justiça de apoio e hospedagem para testemunhas e jurados.

Diante desse cenário, o júri foi remarcado para 10 de março de 2026, às 9h30min, no Salão do Júri da comarca. Um novo sorteio de jurados ocorrerá em 2 de fevereiro de 2026, com possibilidade de sorteio suplementar em 25 de fevereiro.

