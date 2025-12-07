Preço médio dos alimentos no Estado chega ao menor nível desde novembro de 2024 com recuo no leite, arroz e leguminosas

O Preço da Cesta de Alimentos (PCA-RE) do Rio Grande do Sul terminou o mês de novembro ao custo de R$ 287,15, registrando o menor valor desde novembro de 2024. Em relação a outubro, a queda foi de 0,48%. A inflação acumulada da cesta nos últimos 12 meses fechou em 0,24%, o menor patamar desde fevereiro de 2024. O PCA-RE é calculado mensalmente pelo governo do Estado, por meio da Receita Estadual, com base na variação de preço de 80 alimentos registrada nas notas fiscais do varejo.

A região Central, que inclui a cidade de Santa Maria, foi a que apresentou a maior queda mensal da cesta, com recuo de 1,43% e custo de R$ 275,23. Na Região Metropolitana, a retração foi de 0,20%, levando a cesta a R$ 293,36, o menor valor do ano e um declínio acumulado de 2,37% em 2025. A região das Hortênsias, embora siga com a cesta mais cara do Estado, também assinalou queda de 0,14% em novembro e alcançou o menor valor da cesta desde novembro de 2024, com custo de R$ 304,06.

Leite tem o menor preço desde dezembro de 2023

Entre os grupos analisados, os laticínios tiveram a maior redução de preços pelo segundo mês consecutivo, com queda de mais de 5% em relação a outubro. O leite integral, vendido a uma média de R$ 3,59, apresentou recuo de 10% e atingiu o menor preço desde dezembro de 2023. O preço do quilo do queijo prato também caiu, sendo encontrado a uma média de R$ 53,63 nos supermercados, o menor desde maio de 2024.

A segunda maior baixa foi registrada entre os cereais e leguminosas. O arroz branco segue em ritmo de queda e atingiu o menor preço da série histórica, iniciada em janeiro de 2021, com média de R$ 3,20 o quilo em novembro. O cereal teve retração de quase 6% em relação ao mês anterior – no ano, a queda chega a 41,8%. O preço do feijão preto se manteve estável, vendido a R$ 4,99 o quilo, também o preço mais barato desde 2021.

O preço do ovo, que chegou a atingir um pico de R$ 15,29 em março deste ano, teve mais uma queda em novembro, comercializado a uma média de R$ 10,24, o valor mais barato observado em 2025. As maiores quedas registradas em novembro foram do chuchu (-32,2%), tomate (-21,4%) e moranga (-19,9%). Destaque para retração no preço da lentilha, item muito procurado no final de ano, que recuou 11,4% em novembro, sendo vendido a uma média de R$ 17,48 o quilo no Estado.

Os dados estão publicados no Boletim de Preços Dinâmicos e disponíveis no Painel de Preços Dinâmicos . Elaborado pela Secretaria da Fazenda (Sefaz), por meio da Receita Estadual, o material acompanha a variação de preço no varejo dos itens de consumo mais presentes na mesa da população do Rio Grande do Sul. Também é possível verificar o índice de inflação da cesta por regiões do Estado.