Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões

Ninguém acertou as seis dezenas do Concurso 2.948 da Mega-sena, sorteadas nesse sábado (6) a noite em São Paulo. O prêmio para o próximo concurso, na terça-feira (9), fica acumulado em R# 2o milhões.

As dezenas sorteadas foram 06 - 24- 37- 52 - 53- 58.

Quarenta e dois apostadores acertaram a quina e vão receber, cada um, R$ R$ 42.694,24. Os 2.726 acertadores da quadra terão o prêmio individual de R$ R$ 1.084,28.

As apostas podem ser feitas até as 20h (horário de Brasília) do dia do concurso em qualquer lotérica do país ou por meio do site e aplicativo Loterias Caixa, disponíveis em smartphones, computadores e outros dispositivos.