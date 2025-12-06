Domingo, 07 de Dezembro de 2025
Brasil no Mundo recebe o cientista político Miguel Lago

Atração vai ao ar no domingo (7), às 19h30, na TV Brasil

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
06/12/2025 às 12h12

A TV Brasil leva ao ar uma edição inédita do programa Brasil no Mundo neste domingo (07), às 19h30. No estúdio no Rio de Janeiro, os jornalistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat recebem o cientista político Miguel Lago .

Miguel Lago é diretor executivo do Instituto de Estudos para Políticas de Saúde (IEPS) desde 2019 . Foi co-fundador e diretor-presidente das organizações não-governamentais Meu Rio e do Nossas. Foi professor na Sciences Po Paris, na School of International and Public Affairs da Universidade de Columbia e na T.H. Chan School of Public Health da Universidade de Harvard. É co-autor dos livros Linguagem da Destruição com Heloisa Starling e Newton Bignotto e Do que falamos quando falamos de Populismo com Thomás Zicman de Barros.

Sobre a produção

O programa Brasil no Mundo se dedica a destrinchar os grandes acontecimentos globais com a profundidade que cada tema exige . Conduzido pelos jornalistas especialistas Cristina Serra, Jamil Chade e Yan Boechat, apresenta análises consistentes e, a cada edição, recebe um convidado que contribui para ampliar a compreensão do cenário internacional e de seus reflexos na sociedade.

Com exibição semanal na TV Brasil sempre aos domingos, às 19h30, o programa tem duração de uma hora .

Cristina Serra atua como jornalista há cerca de 40 anos, tendo trabalhado na Globo por 26 anos, como correspondente em Nova Iorque, entre outras funções. O jornalista Jamil Chade trabalha há duas décadas como correspondente de diversos veículos no escritório da Organização das Nações Unidas em Genebra, período em que contribuiu com BBC, CNN, Guardian e veículos brasileiros. Já Yan Boechat cobre conflitos internacionais há 20 anos para diversos veículos, como Folha de S. Paulo e O Estado de S. Paulo. Já fez reportagens in loco na África, Oriente Médio, Rússia e América Latina.

O programa já entrevistou personalidades como a ministra do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Marina Silva; o embaixador André Correa do Lago, presidente da COP30 e o geógrafo Elias Jabbour.

Ao vivo e on demand

Acompanhe a programação da TV Brasil pelo canal aberto, TV por assinatura e parabólica. Sintonize: https://tvbrasil.ebc.com.br/comosintonizar .

Seus programas favoritos estão no TV Brasil Play , pelo site ou por aplicativo aplicativo no smartphone. O app pode ser baixado gratuitamente e está disponível para Android e iOS. Assista também pela WebTV .

Serviço
Brasil no Mundo – domingo, dia 30/11, às 19h30, na TV Brasil
Brasil no Mundo – madrugada de domingo, dia 30/11, para segunda, dia 1º/12, às 2h, na TV Brasil

TV Brasil na internet e nas redes sociais
Sitehttps://tvbrasil.ebc.com.br
Instagramhttps://www.instagram.com/tvbrasil
YouTubehttps://www.youtube.com/tvbrasil
Xhttps://x.com/TVBrasil
Facebookhttps://www.facebook.com/tvbrasil
TikTokhttps://www.tiktok.com/@tvbrasil
TV Brasil Play - http://tvbrasilplay.com.b

DENGUE
