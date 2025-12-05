Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo Leite assina contrato para construção da Ponte dos Vales, entre Cruzeiro do Sul e Estrela

O governo do Estado assinou, nesta sexta-feira (5/12), o contrato para a construção da nova ponte sobre o Rio Taquari, ligando as rodovias ERS-130,...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/12/2025 às 19h22
Governo Leite assina contrato para construção da Ponte dos Vales, entre Cruzeiro do Sul e Estrela
-

O governo do Estado assinou, nesta sexta-feira (5/12), o contrato para a construção da nova ponte sobre o Rio Taquari, ligando as rodovias ERS-130, em Cruzeiro do Sul, e ERS-129, em Estrela. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), formalizando a contratação do serviço pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). O aporte de mais de R$ 288 milhões de investimento será realizado com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

“A assinatura deste contrato representa um avanço decisivo na reconstrução e no futuro do Vale do Taquari. A Ponte dos Vales é infraestrutura estratégica para reduzir distâncias, qualificar a logística regional e impulsionar a economia. Estamos transformando a capacidade de investimento do Estado em entregas que fortalecem a competitividade e melhoram a vida das pessoas. Esta ponte simboliza um Rio Grande do Sul que se reorganizou, retomou sua força e investe com foco onde o desenvolvimento realmente acontece”, afirmou o governador Eduardo Leite.

“A construção da Ponte dos Vales simboliza o compromisso do nosso governo com a reconstrução e a segurança das famílias do Vale do Taquari. Depois da maior tragédia climática da nossa história, o Estado tem atuado para garantir uma infraestrutura resiliente e capaz de enfrentar novos eventos extremos. A nova ponte será uma estrutura moderna, segura e preparada para o futuro, conectando municípios, fortalecendo a economia regional e garantindo desenvolvimento e resiliência para toda a região”, ressaltou o vice-governador Gabriel Souza, que preside o Conselho do Plano Rio Grande.

O valor apresentado é menor do que o inicialmente estimado, de R$ 295 milhões, respeitando o que prevê a Lei 14.133/2021 e os princípios da economicidade e do interesse público. O governo do Estado também estima mais R$ 60 milhões para desapropriações na região.

O anúncio da construção foi realizado em setembro, quando o governador Eduardo Leite apresentou o resultado de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) em audiência pública realizada em Lajeado. O estudo prevê a construção de uma nova estrutura, com cronograma de execução de 18 meses, que terá aproximadamente 3,1 quilômetros de extensão, em localização com cotas mais altas em relação à cheia histórica de 2024.

Melhoria para a circulação no Vale do Taquari

No Vale do Taquari tem governo do Estado atuando para entregar para a sociedade uma infraestrutura adequada e resiliente, que permita o enfrentamento das adversidades climáticas. “Demos mais um passo importante e seguro para a realização desta obra, que é essencial para a região. E seguiremos atentos para que a Ponte do Vales seja entregue dentro do prazo estimado”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, reforçou que este contrato, assim como os demais realizados com recursos do Funrigs, ocorre por Regime de Contratação Integrada, em que a empresa fica responsável por fazer o projeto executivo e a obra, o que oferece agilidade e eficiência. “A partir de agora, o Consórcio Novo Vale dará início à realização do projeto básico e executivo, e após a aprovação, iniciará a obra propriamente”, afirmou.

Texto: Grasiela Duarte/Ascom Daer
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 1 hora

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões

Dezenas sorteadas nesse sábado foram 06 - 24- 37- 52 - 53- 58

 © LUXARDO / INSTITUTO MOREIRA SALLES
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque

Confira as efemérides da semana entre 7 e 13 de dezembro.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Operação que garante gás de cozinha para o Norte completa 30 anos

Ação contribui para a segurança energética da região
Geral Há 20 horas

Soldado confessa feminicídio e incêndio de quartel em Brasília

Homem está preso no Batalhão da Polícia do Exército
Geral Há 20 horas

Soldado confessa morte de militar e incêndio de quartel em Brasília

Polícia Civil do DF investiga caso como feminicídio

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 17 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 58 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,349,40 -1,41%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias