Governo Leite assina contrato para construção da Ponte dos Vales, entre Cruzeiro do Sul e Estrela

O governo do Estado assinou, nesta sexta-feira (5/12), o contrato para a construção da nova ponte sobre o Rio Taquari, ligando as rodovias ERS-130, em Cruzeiro do Sul, e ERS-129, em Estrela. O documento foi publicado em edição extra do Diário Oficial do Estado (DOE), formalizando a contratação do serviço pelo Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer) – vinculado à Secretaria de Logística e Transportes (Selt). O aporte de mais de R$ 288 milhões de investimento será realizado com recursos do Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs).

“A assinatura deste contrato representa um avanço decisivo na reconstrução e no futuro do Vale do Taquari. A Ponte dos Vales é infraestrutura estratégica para reduzir distâncias, qualificar a logística regional e impulsionar a economia. Estamos transformando a capacidade de investimento do Estado em entregas que fortalecem a competitividade e melhoram a vida das pessoas. Esta ponte simboliza um Rio Grande do Sul que se reorganizou, retomou sua força e investe com foco onde o desenvolvimento realmente acontece”, afirmou o governador Eduardo Leite.

“A construção da Ponte dos Vales simboliza o compromisso do nosso governo com a reconstrução e a segurança das famílias do Vale do Taquari. Depois da maior tragédia climática da nossa história, o Estado tem atuado para garantir uma infraestrutura resiliente e capaz de enfrentar novos eventos extremos. A nova ponte será uma estrutura moderna, segura e preparada para o futuro, conectando municípios, fortalecendo a economia regional e garantindo desenvolvimento e resiliência para toda a região”, ressaltou o vice-governador Gabriel Souza, que preside o Conselho do Plano Rio Grande.

O valor apresentado é menor do que o inicialmente estimado, de R$ 295 milhões, respeitando o que prevê a Lei 14.133/2021 e os princípios da economicidade e do interesse público. O governo do Estado também estima mais R$ 60 milhões para desapropriações na região.

O anúncio da construção foi realizado em setembro, quando o governador Eduardo Leite apresentou o resultado de Estudo de Viabilidade Técnica, Econômica e Ambiental (EVTEA) em audiência pública realizada em Lajeado. O estudo prevê a construção de uma nova estrutura, com cronograma de execução de 18 meses, que terá aproximadamente 3,1 quilômetros de extensão, em localização com cotas mais altas em relação à cheia histórica de 2024.

Melhoria para a circulação no Vale do Taquari

No Vale do Taquari tem governo do Estado atuando para entregar para a sociedade uma infraestrutura adequada e resiliente, que permita o enfrentamento das adversidades climáticas. “Demos mais um passo importante e seguro para a realização desta obra, que é essencial para a região. E seguiremos atentos para que a Ponte do Vales seja entregue dentro do prazo estimado”, destacou o secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, reforçou que este contrato, assim como os demais realizados com recursos do Funrigs, ocorre por Regime de Contratação Integrada, em que a empresa fica responsável por fazer o projeto executivo e a obra, o que oferece agilidade e eficiência. “A partir de agora, o Consórcio Novo Vale dará início à realização do projeto básico e executivo, e após a aprovação, iniciará a obra propriamente”, afirmou.