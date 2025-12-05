Gabriel Souza inaugura reforma de Estratégia de Saúde da Família em Capão da Canoa e anuncia R$ 1,6 milhão para saúde municipal

O vice-governador Gabriel Souza e a secretária da Saúde, Arita Bergmann, inauguraram, nesta sexta-feira (5/12), as obras das unidades de Estratégia de Saúde da Família (ESF) Capão Novo, em Capão da Canoa, reformada com R$ 350 mil; e Prainha, em Maquiné, que recebeu R$ 50 mil. Também foi anunciado, para Capão da Canoa, repasse de R$ 1,65 milhão à rede de saúde e ao Hospital Santa Luzia, aporte necessário para o período da Operação Verão Total, quando há um acréscimo de população nas praias do Rio Grande do Sul.

Investimentos em Capão da Canoa

O vice-governador destacou que os investimentos em Capão da Canoa irão qualificar a saúde do município e da região, especialmente na época de alta temporada. “Serão R$ 1,65 milhão para reforçar o orçamento da prefeitura visando ao atendimento de mais pessoas durante o veraneio. Os recursos também irão para um posto de coleta de sangue a fim de oferecer um ambiente adequado para a doação – que, nessa época, tem uma baixa nos estoques e uma alta na demanda”, explicou Gabriel.

Além da sala de coleta, o valor anunciado pelo vice-governador irá contemplar Rede Bem Cuidar RS (RBC), Farmácia Cuidar + e Programa Qualifica Vigilância, bem como repasses para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) 24h, o Pronto Atendimento 24h e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) do município.

“São muitos investimentos, os quais só são possíveis porque colocamos as contas do Estado em dia. Os resultados já começaram a aparecer. Melhorar a vida das pessoas é o nosso objetivo e o nosso propósito”, reforçou Gabriel.

Reforma da ESF Capão Novo

A reforma da estrutura da ESF Capão Novo, que recebeu recursos do Programa Avançar Mais na Saúde,possibilitará a oferta de mais mil atendimentos pelo Sistema Único de Saúde (SUS) por mês. Com os recursos, o espaço foi ampliado, passando a contar com 375 metros quadrados – incluindo dois novos consultórios médicos, uma sala de odontologia e uma sala de reuniões.

Gabriel ressaltou que investimentos irão qualificar a saúde de Capão da Canoa e da região, especialmente na alta temporada -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Atualmente, são atendidas, em média, 2,1 mil pessoas pela equipe da ESF, que conta com médicos de Saúde da Família, pediatras, nutricionista e educador físico, além de equipes de enfermagem e de odontologia. Com mais profissionais, a expectativa é elevar o número de atendimentos para 3,1 mil mensais.

A ESF Capão Novo faz parte da RBC, programa do governo voltado para a atenção básica e executado pela Secretaria da Saúde (SES). Desde 2021, o Avançar Mais na Saúde investiu R$ 187 milhões na qualificação e na ampliação das unidades que integram a RBC, com reformas de estrutura e ampliação de serviços.

“A Rede Bem Cuidar está em 100% dos municípios do Estado, e 400 deles já receberam recursos estaduais para obras e ampliação, num investimento de mais de R$ 100 milhões na atenção primária em saúde”, lembrou Arita.

Recuperação da ESF Prainha

Durante a manhã, Gabriel e Arita também participaram da inauguração da reforma da ESF Prainha, em Maquiné, recuperada com R$ 50 mil repassados pelo Estado. O valor foi destinado a municípios atingidos pelos fenômenos meteorológicos extremos de 2024. O local havia sido alagado durante a enchente que atingiu o município.

As salas de atendimento e a recepção da Prainha foram reformadas. Também foi feita nova pintura do local, e realizados acabamentos. A unidade atende, em média, 350 pessoas por mês, entre consultas médicas, odontológicas e psicológicas.

A obra foi celebrada pelos moradores que utilizam o serviço. “Aqui encontrei profissionais que me tratam com carinho e respeito, estou muito agradecida”, contouGislaine de Oliveira.

Em Maquiné, Arita e Gabriel celebraram recuperação da Estratégia de Saúde da Família Prainha -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG

Na oportunidade, o vice-governador anunciou ainda R$ 350 mil para reforma e aprimoramento de outra ESF do município, a ser definida pela prefeitura. Gabriel destacou que os investimentos nesses espaços não apenas qualificam o trabalho da equipe, mas contribuem para a excelência do atendimento final do paciente.

“Seguimos investindo mais recursos na saúde dos gaúchos para que consigamos atender as pessoas, melhorando a qualidade de vida da população. Estamos muito felizes de estar aquicom essas notícias, representando o governador Eduardo Leite”, celebrou Gabriel.

“Em Maquiné há duas equipes da Rede Bem Cuidar, e o município ainda está recebendo recursos para incrementar o transporte de pacientes. Além disso, estamos repassando investimentos para ampliar a Farmácia Cuidar +. Nossa maior obra é cuidar das pessoas”, afirmou Arita.

Unidade em Maquiné recebe, em média, 350 pessoas por mês -Foto: Rodrigo Ziebell/Ascom GVG