UFSM aprova criação do curso de Medicina em Palmeira das Missões

O Conselho Universitário da Universidade Federal de Santa Maria aprovou, nesta sexta-feira (05), a criação do curso de Medicina no campus de Palmeira das Missões. A decisão marca um avanço significativo para a instituição e para o município, que há anos reivindicam a implantação da graduação.

Com a aprovação interna, o processo segue agora para análise do Ministério da Educação (MEC), etapa necessária para que o curso possa ser oficialmente implementado e abra futuras vagas.

O prefeito Evandro Massing afirmou que a decisão representa “uma conquista histórica para o município e para toda a região”, reforçando a expectativa de que a nova graduação fortaleça a formação profissional e amplie a oferta de serviços em saúde no território.