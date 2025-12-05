Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Após 86 anos, Sulserra enfrenta colapso financeiro

Empresa histórica do transporte rodoviário acumula dívidas milionárias e descumprimentos judiciais que podem levar ao fim de suas operações

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província
05/12/2025 às 14h52
Após 86 anos, Sulserra enfrenta colapso financeiro
(Foto: Divulgação Redes Sociais)

A Sulserra, uma das empresas mais tradicionais do transporte rodoviário gaúcho, atravessa o momento mais crítico de sua história. Com 86 anos de atuação, a companhia — que já figurou entre as cinco maiores do setor no Rio Grande do Sul, foi pioneira em rotas no Mato Grosso e operou linhas de turismo internacional — agora encara um cenário que ameaça definitivamente a continuidade de suas atividades.

O processo de recuperação judicial revela a dimensão do colapso financeiro. A dívida homologada ultrapassa R$ 70 milhões, sendo mais de R$ 41 milhões apenas em tributos inscritos na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. O passivo concursal soma R$ 28,7 milhões, distribuídos entre 205 credores. Além disso, a empresa enfrenta débitos extraconcursais que envolvem obrigações fiscais, contratos de leasing, operações de câmbio e garantias fiduciárias.

A consulta mais recente na Central Nacional de Protestos, realizada em agosto de 2025, aponta 304 títulos registrados contra a companhia. Em paralelo, os documentos contábeis mostram um acúmulo de prejuízos sucessivos: no primeiro semestre de 2025, o déficit chegou a quase R$ 1 milhão, pressionado pelo aumento dos custos operacionais e de obrigações tributárias. Somados aos prejuízos de exercícios anteriores — mais de R$ 14 milhões — o patrimônio líquido da Sulserra encontra-se negativo em mais de R$ 35 milhões.

Mesmo com dificuldades profundas, a empresa seguia ativa. Em 2024, mantinha 50 funcionários; em 2025, 49 colaboradores constavam nos documentos apresentados, indicando estabilidade no quadro de pessoal. Porém, o relatório da Administração Judicial registra que a companhia deixou de cumprir diretrizes essenciais do Plano de Recuperação Judicial, incluindo prazos, apresentação de demonstrativos e pagamentos previstos às classes de credores.

Entre os descumprimentos apontados estão falhas na entrega de documentos financeiros, atrasos em obrigações com o BADESUL — cujo prazo de carência extraordinário se encerrou em agosto de 2025 sem pagamento — e inconsistências no processo de cessão de créditos trabalhistas. A Administração Judicial conclui que a empresa está “em franco descumprimento” das condições estabelecidas, comprometendo a continuidade do processo.

Apesar das dificuldades, parte dos credores colaborativos operacionais recebeu integralmente as parcelas previstas no plano. Porém, o avanço das pendências judiciais e o excesso de dívidas tornaram a situação insustentável.

A Sulserra, que durante décadas foi sinônimo de deslocamento, trabalho, turismo e conexão entre cidades, agora vive o risco real de encerrar uma história construída sobre milhões de quilômetros rodados e milhares de passageiros transportados. O possível fim da empresa carrega um peso emocional para as comunidades que testemunharam sua presença constante ao longo de gerações, mas também reforça a gravidade do momento enfrentado, marcado por desafios financeiros severos e obrigações judiciais que não foram cumpridas.

A Administração Judicial reforça que o caso segue em análise, com base na documentação fornecida pela própria empresa, reuniões e visitas realizadas durante o processo de recuperação. As informações continuam sendo avaliadas, e os desdobramentos judiciais determinarão os próximos passos da trajetória da Sulserra — uma trajetória que, após quase nove décadas, pode estar chegando ao fim.


* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 60 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões

Dezenas sorteadas nesse sábado foram 06 - 24- 37- 52 - 53- 58

 © LUXARDO / INSTITUTO MOREIRA SALLES
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque

Confira as efemérides da semana entre 7 e 13 de dezembro.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Operação que garante gás de cozinha para o Norte completa 30 anos

Ação contribui para a segurança energética da região
Geral Há 20 horas

Soldado confessa feminicídio e incêndio de quartel em Brasília

Homem está preso no Batalhão da Polícia do Exército
Geral Há 20 horas

Soldado confessa morte de militar e incêndio de quartel em Brasília

Polícia Civil do DF investiga caso como feminicídio

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 17 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 58 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,349,40 -1,41%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias