Domingo, 07 de Dezembro de 2025
21°C 37°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Governo do Estado amplia coleta de material genético de pessoas submetidas ao monitoramento eletrônico no sistema penal

O governo do Estado, por meio do Departamento de Monitoração Eletrônica (DME) da Polícia Penal, realizou, entre 25 de novembro e 1º de dezembro, a ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
05/12/2025 às 11h49
Governo do Estado amplia coleta de material genético de pessoas submetidas ao monitoramento eletrônico no sistema penal
Além de subsidiar investigações, o banco genético contribui para a resolução de crimes antigos e para a prevenção de novos casos -Foto: Divulgação Polícia Penal

O governo do Estado, por meio do Departamento de Monitoração Eletrônica (DME) da Polícia Penal, realizou, entre 25 de novembro e 1º de dezembro, a coleta de material genético de 232 pessoas submetidas ao monitoramento eletrônico em diferentes regiões do Estado. A iniciativa, que teve a cooperação do Instituto-Geral de Perícias (IGP) e participação dos Institutos Penais de Monitoramento Eletrônico (IPMEs), integra a estratégia estadual de fortalecimento do Banco de Perfis Genéticos (BPG), ferramenta essencial para a elucidação de delitos e a prevenção de novas ocorrências.

Para o diretor do DME, Antônio Reisser, a coleta demonstra que a integração de esforços amplia resultados e gera benefícios concretos à sociedade. “As ações desenvolvidas em cooperação com demais órgãos estaduais constituem diretriz estratégica e permanecerão como prioridade para a Polícia Penal. A monitoração eletrônica mantém-se empenhada em apoiar todas as entidades parceiras, fortalecendo a segurança pública e contribuindo para investigações cada vez mais precisas e eficientes”, acrescentou.

Segundo o coordenador da ação, Rodrigo Muniz, do DME, o procedimento teve início a partir da análise dos dados cruzados do Sistema de Gerenciamento das Informações Penitenciárias (Infopen) e do Sistema de Acompanhamento de Custódia 24 Horas (SAC24) e com o detalhamento através da pesquisa com o Sistema Eletrônico de Execução Unificada (SEEU). O cruzamento permite identificar quem está submetido à obrigatoriedade prevista na Lei de Execução Penal, que normatiza a coleta para fins de investigação criminal. Após essa verificação, os monitorados são notificados e orientados quanto ao comparecimento.

Além de subsidiar investigações, o banco genético contribui para a resolução de crimes antigos e para a prevenção de novos casos. A logística em cidades estratégicas facilita o atendimento de toda a área de abrangência da monitoração, permitindo alcançar monitorados de diversos municípios, reforçando a integração entre as forças de segurança e a Polícia Penal. “Em locais em que há grande fluxo de pessoas monitoradas, para coleta, o apoio do Grupo de Intervenção Rápida, Brigada Militar e Guarda Municipal são fundamentais", completou Muniz.

Evolução crescente das coletas

A necessidade de ampliar o banco de dados foi reafirmada em reunião entre a gestão do DME e o BPG no final de 2023, resultando no compromisso de realizar coletas anuais. Até 2024, 436 monitorados já haviam sido cadastrados no Rio Grande do Sul. A projeção para este ano é ultrapassar 300 novas coletas, contemplando todos os IPMEs vinculados às regiões penitenciárias.

O Artigo 9º-A da Lei de Execução Penal (LEP) obriga a coleta de DNA de condenados por crimes dolosos com grave violência contra a pessoa ou crimes hediondos, para fins de perfil genético. A coleta é feita de forma indolor e os dados são armazenados em um banco de dados sigiloso, acessível à autoridade policial para investigação futura com autorização judicial.

Texto: Andréia Moreno/Ascom Polícia Penal
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Geral Há 45 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões

Dezenas sorteadas nesse sábado foram 06 - 24- 37- 52 - 53- 58

 © LUXARDO / INSTITUTO MOREIRA SALLES
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque

Confira as efemérides da semana entre 7 e 13 de dezembro.

 © Fernando Frazão/Agência Brasil
Geral Há 17 horas

Operação que garante gás de cozinha para o Norte completa 30 anos

Ação contribui para a segurança energética da região
Geral Há 20 horas

Soldado confessa feminicídio e incêndio de quartel em Brasília

Homem está preso no Batalhão da Polícia do Exército
Geral Há 20 horas

Soldado confessa morte de militar e incêndio de quartel em Brasília

Polícia Civil do DF investiga caso como feminicídio

Tenente Portela, RS
33°
Tempo limpo
Mín. 21° Máx. 37°
32° Sensação
1.7 km/h Vento
31% Umidade
26% (0.28mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h20 Pôr do sol
Segunda
31° 18°
Terça
23° 17°
Quarta
19° 16°
Quinta
28° 14°
Sexta
20° 16°
Últimas notícias
Saúde Há 2 minutos

Vacinação contra vírus sincicial imuniza cerca de 600 gestantes em SP
Geral Há 43 minutos

Mega-Sena: ninguém acerta as seis dezenas e prêmio vai a RS 20 milhões
Esporte e lazer Há 2 horas

Governo Eduardo Leite amplia investimentos no esporte, revelando novos talentos e fortalecendo inclusão social
Geral Há 4 horas

Hoje é Dia: Clarice Lispector, Noel Rosa e Luiz Gonzaga em destaque
Direitos Humanos Há 4 horas

Mulheres vão às ruas em todo país para protestar contra o feminicídio

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,44 -0,05%
Euro
R$ 6,33 -0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 508,564,50 -1,36%
Ibovespa
157,369,36 pts -4.31%
Mega-Sena
Concurso 2948 (06/12/25)
06
24
37
52
53
58
Ver detalhes
Quina
Concurso 6896 (06/12/25)
03
23
64
66
79
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3556 (06/12/25)
01
02
03
04
05
07
09
10
12
14
16
17
19
21
23
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2858 (05/12/25)
01
03
06
08
09
20
24
25
43
44
52
58
61
66
67
77
88
89
90
93
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2895 (05/12/25)
09
20
24
26
30
39
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias