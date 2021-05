Coronel Bicaco: Edis comemoram melhorias na ligação até Campo Santo

No grande expediente da sessão ordinária da segunda-feira (17/05), alguns vereadores comentaram sobre as melhorias efetuadas pela Secretaria Municipal de Obras na estrada que liga a BR 468 e o Campo Santo – uma das principais comunidades interioranas de Coronel Bicaco.

Paulo Hermel (PDT) disse que, na semana passada, acompanhado do prefeito Jurandir da Silva, se deslocou até a localidade de Campo Santo e verificou que a via está adequada para o trânsito de veículos, restando apenas a conclusão de determinados reparos.

— Todas as estradas gerais do município deviam ter o mesmo tratamento. A ligação até Campo Santo é um exemplo e os moradores estão satisfeitos — destacou o edil. — Vale lembrar que muitos tributos vêm daquela região — reforçou o pedetista.

— O cascalhamento da estrada para Campo Santo é um pedido meu, feito no meu primeiro mandato, lá em 2009. Era uma antiga reivindicação daquela comunidade — afirmou Elson Bueno Martins (PDT) no início da sua manifestação.

Segundo ele, a estrada de boa qualidade beneficia os moradores e, principalmente os produtores de leite. — Quantos dias presenciei tratores arrastando os caminhões de transporte de leite. Quantas famílias tiveram que jogar o leite fora porque o caminhão não chegava até as propriedades — frisou o vereador.

Elson Bueno Martins também reiterou que as condições precárias da via prejudicavam o transporte escolar. — Uma vez, os alunos ficaram cinco dias sem ir na aula na cidade porque não tinha estrada transitável — acrescentou o político do PDT.

O edil solicitou que as melhorias continuem até as localidades de Paineira e Reassentamento. — Muitas famílias da Paineira deixaram a bacia leiteira por falta de boas estradas. Muitos moradores vieram morar na cidade porque em dias de chuva não havia condições de trafegar — disse Elson Bueno Martins. Ele demandou que o Poder Executivo recupere e mantenha em bom estado todos os trechos interioranos, pois cerca de 60% dos tributos municipais são provenientes de atividades agrícolas.

Para o vereador Lucas Santos da Cruz (PDT), o cascalhamento é a solução mais viável para a ligação entre a BR 468 e o Campo Santo. — Um sonho seria ter asfalto, mas a gente sabe das dificuldades que existem para isso acontecer — sublinhou o edil.

