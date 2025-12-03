Antes de inauguração, primeira rampa de escape do RS construída pelo governo Leite evita dois potenciais acidentes na ERS-129

Equipamento foi projetado para ampliar a segurança no trecho, marcado por forte declive e histórico de acidentes -Foto: Divulgação EGR

A rampa de escape localizada no km 88 da ERS-129, entre Muçum e Vespasiano Corrêa, foi utilizada pela primeira vez na manhã desta quarta-feira (3/12), quando dois caminhões apresentaram sinais de falha nos freios durante a descida. Ao perceberem que o sistema não estava respondendo como esperado, os motoristas decidiram acessar o dispositivo de segurança. Em ambas as ocorrências, a estrutura conteve os veículos sem registro de feridos.

O secretário de Logística e Transportes, Juvir Costella, destacou a importância da obra, que já teve o seu propósito atendido nesta quarta-feira. "A utilização do dispositivo de segurança por dois motoristas evitou acidentes no trecho, sendo o resultado prático de uma política pública voltada para salvar vidas", destacou o titular da pasta.

A obra, executada pela Secretaria de Logística e Transportes (Selt) por meio da Empresa Gaúcha de Rodovias (EGR), está em etapa final de conclusão. O trecho, marcado por forte declive e histórico de acidentes envolvendo veículos pesados, passa a contar com um equipamento projetado para ampliar a segurança na rodovia.

A caixa de brita está finalizada, com aproximadamente 2.800 m³ de material aplicado após escavação de um metro de profundidade. Também já foram concluídos os 50 metros de pavimentação nas extremidades, o muro de anteparo e a instalação dos tonéis com água, responsáveis pela contenção final. Restam a execução da pintura e da sinalização.

Com 700 metros de extensão no sentido Vespasiano Corrêa–Muçum e investimento estimado em R$ 770 mil, o dispositivo começará a operar plenamente ainda em dezembro.

O diretor-presidente da EGR, Luís Fernando Vanacôr, destacou que o uso antecipado confirma a eficácia do projeto, demonstrando na prática a capacidade da estrutura de evitar acidentes graves. “A rampa representa um reforço indispensável para a segurança dos motoristas e mostra que o investimento foi aplicado exatamente onde a rodovia mais precisava.”

Projetada para veículos pesados, a rampa utiliza uma faixa lateral com material de alta resistência que reduz gradualmente a velocidade, permitindo a imobilização segura de caminhões sem controle – como ocorreu nos dois casos registrados nesta quarta-feira (3/12).