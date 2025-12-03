Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Inteligência Artificial consegue analisar grandes volumes de informações

A transição tecnológica exige a colaboração estratégica entre diferentes segmentos da empresa

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
03/12/2025 às 15h48
Inteligência Artificial consegue analisar grandes volumes de informações
Yandex

Um relatório recente da McKinsey & Company ﻿revelou que apenas 1% das organizações consideram suas operações com IA plenamente maduras, mesmo enquanto 92% planejam ampliar investimentos nos próximos três anos. O estudo mostra que o principal obstáculo para essa evolução não é a tecnologia, mas a liderança.

“Usar a IA de forma inteligente exige concentração mental, verificação e responsabilidade. É fundamental checar as informações, compreender o contexto e manter o controle sobre o que é produzido”, pontua Vininha F. Carvalho, economista, administradora de empresas e editora da Revista Ecotour News & Negócios.

Segundo Marcos Junior, cofundador e CEO da Invent Software, as organizações que desejam competir no mundo da IA precisam começar pelo básico: arrumar a casa. Isso significa investir em infraestrutura, automação, integração de dados e revisão de processos. Só assim será possível extrair valor real da IA. Não adianta contratar especialistas em prompts se sua operação ainda depende de carimbos e planilhas.

“O crescente uso e desenvolvimento da Inteligência Artificial traz uma série de inovações. Assim, a criação de um marco legal para a IA é de extrema importância. Há poucos meses, o Senado Federal deu um passo importante ao aprovar o Projeto de Lei 2.338/2023, que visa garantir segurança jurídica e ética no uso da tecnologia, além de proteger os direitos fundamentais”, finaliza Vininha F. Carvalho.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Divulgação/Banco de Imagens/Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Brasil perde R$ 1,08 tri por falhas no trabalho, diz estudo

Estudo inédito “Lost in Transition - Brasil”, da Pearson, revela que o país perde o equivalente a 9% do PIB por ano em períodos-chave que envolve t...

 WMB Marketing Digital
Tecnologia Há 5 horas

Dr. Emmanuel França destaca cuidados com a pele masculina

Fototerapia e tratamentos com laser são alguns dos procedimentos feitos por homens que buscam tratamentos de pele, explica o médico dermatologista ...

 Envato Elements
Tecnologia Há 5 horas

IA transforma operações B2B com integração e estratégia

Tecnologia deixa de apenas automatizar tarefas e passa a orquestrar fluxos complexos de compras e vendas

 Banco de Imagens - Freepik
Tecnologia Há 24 horas

Grupo Açotubo oferece linha de produtos para impulsionar o agronegócio

Durante a entressafra, barras de aço trefiladas e tubos de aço carbono, além de soluções integradas, podem ajudar na renovação de máquinas e estrut...

 Congresso ANAMT 2025
Tecnologia Há 1 dia

Congresso discute uso responsável da IA na saúde ocupacional

Especialistas e lideranças do setor apresentaram propostas para integrar inovação tecnológica à saúde ocupacional com segurança, ética e regulação ...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
28° Sensação
3.25 km/h Vento
38% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Senado Federal Há 1 minuto

CTFC vai ouvir Alexandre Padilha sobre transferência de médicos
Senado Federal Há 1 minuto

Senado aprova criação da licença ambiental especial; texto vai à sanção
Senado Federal Há 1 minuto

Humberto Costa defende endurecimento contra apostas on-line
Saúde Há 2 minutos

Em Santiago, governo Leite inaugura centro do Programa Saúde 60+ RS e formaliza convênios do Avançar Mais na Saúde
Saúde Há 2 minutos

Com recursos do SUS Gaúcho, Hospital de São Pedro do Sul terá ambulatório que irá realizar 30 cirurgias vasculares por mês

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,34%
Euro
R$ 6,20 +0,04%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 523,971,45 +1,80%
Ibovespa
161,766,19 pts 0.42%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias