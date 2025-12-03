Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Secretaria da Agricultura e Pecuária e Cidasc regulamentam autorizações excepcionais para plantio de soja em Santa Catarina

Foto: Divulgação / SapeA Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) publicou a Portaria Sape nº 66/2025 de 27 de novembro de 2025, que e...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom SC
03/12/2025 às 15h19
Secretaria da Agricultura e Pecuária e Cidasc regulamentam autorizações excepcionais para plantio de soja em Santa Catarina
Foto: Reprodução/Secom SC

Foto: Divulgação / Sape

A Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária (Sape) publicou a Portaria Sape nº 66/2025 de 27 de novembro de 2025, que estabelece regras para a concessão de autorizações excepcionais de plantio de soja no Estado. A Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina (Cidasc), será responsável pela análise das solicitações e autorizações com base nos critérios técnicos definidos na Portaria. A iniciativa reforça o compromisso de Santa Catarina com a segurança fitossanitária, a inovação e a adaptação do setor produtivo diante dos impactos das mudanças climáticas.

A nova portaria entrou em vigor em 1º de dezembro de 2025 e define que os plantios excepcionais compreendem os casos destinados à pesquisa, ensino, produção de sementes, unidades demonstrativas em eventos agropecuários e, em circunstâncias excepcionais, na produção de grãos influenciadas por condições climáticas atípicas. Para atividades de pesquisa e ensino conduzidas em ambiente protegido, a autorização será automática. Já na produção de sementes e de grãos, deverão ser respeitados o vazio sanitário e as regras do Ministério da Agricultura e Pecuária, incluindo a regularidade dos produtores de sementes no Registro Nacional de Sementes e Mudas (Renasem).

O secretário de Estado da Agricultura e Pecuária, Carlos Chiodini,destaca que a portaria reforça o equilíbrio entre segurança sanitária e desenvolvimento da cadeia produtiva.“Santa Catarina precisa estar preparada para responder aos desafios climáticos e, ao mesmo tempo, manter a competitividade da nossa soja. Esta portaria garante regras claras e seguras, permitindo que pesquisa, inovação e produção avancem sem comprometer o controle da ferrugem asiática e a sustentabilidade do setor”, destaca.

“A possibilidade de cultivos excepcionais é prevista no Programa Nacional de Controle da Ferrugem Asiática (PNCFA) e significa não apenas um grande um ganho para os produtores, mas é também um compromisso extra. A condição de exceção implica em maior responsabilidade do produtor em relação ao monitoramento e controle da ferrugem asiática. Uma vez permitido o plantio excepcional, o compromisso com a sanidade da lavoura está firmado”, afirma a presidente da Cidasc, Celles Regina de Matos.

A norma reitera a vedação do cultivo de soja em sucessão à soja dentro do mesmo ano agrícola e mesma área, assim como determina que qualquer autorização só será concedida quando não houver risco à eficácia das medidas de controle da ferrugem asiática. As solicitações deverão ser feitas pela plataforma Conecta Cidasc, acessada através da página do Programa Estadual de Sanidade das Grandes Culturas, acompanhadas de justificativa técnica e de um plano de manejo fitossanitário. O pedido deve ser protocolado com até 30 dias de antecedência, exceto em situações emergenciais motivadas por condições climáticas adversas.

A portaria reforça a importância do Cadastro de Produtores de Soja em Santa Catarina, o qual deve ser realizado em até 10 dias após o término da semeadura. Para o atendimento à nova portaria, Sape e Cidasc orientam buscar apoio junto à assistência técnica, às cooperativas ou nos escritórios dos Departamentos Regionais da Cidasc.

Atenção ao Requisito de Acesso:Para utilizar o Conecta Cidasc e preencher a solicitação para o cultivo excepcional de soja, érequisito obrigatórioque o usuário solicitante já possua cadastro ativo noSigen+(Sistema de Gestão da Defesa Agropecuária Catarinense), com um dos seguintes perfis:

  • Responsável Técnico; ou
  • Produtor e-Origem.

Caso não tenha usuário no Sigen+, basta solicitar na área de “Processos” da página de acesso ao sistema em https://sigen.cidasc.sc.gov.br/ . Com seu usuário e senha em mãos, retorne ao site do Programa Estadual de Sanidade das Grandes Culturas e inicie seu processo.

Informações à imprensa:
Andréia Cristina Oliveira
Assessora de Comunicação
Secretaria de Estado da Agricultura e Pecuária
[email protected]
Fone: (48) 3664-4393

Denise De Rocchi
Assessoria de Comunicação – Cidasc
Fone: (48) 3665 7000
[email protected]
www.cidasc.sc.gov.br
www.facebook.com/cidasc.ascom
https://www.instagram.com/cidascoficial/
Ouvidoria: 0800 644 8500

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação / Emater-RS / Ascar)
Juventude Rural Há 34 minutos

Jovens concluem curso de empreendedorismo voltado ao meio rural em Derrubadas

Formação da Emater/RS-Ascar reuniu participantes de Derrubadas e Barra do Guarita, com apresentação de projetos produtivos e entrega de certificados

 -
Agricultura Há 20 horas

Aprovado projeto de lei do governo do Estado que autoriza uso de recursos da taxa paga ao Irga para auxílio a produtores rurais

Foi aprovado pela Assembleia Legislativa, nesta terça-feira (2/12), o Projeto de Lei 472/2025, enviado pelo governo do Estado, que autoriza a utili...

 Olive Oil World Congress
Agricultura Há 1 dia

Simpósio aborda benefícios do azeite para a saúde

Em São Paulo, o 1.º Simpósio Internacional de Azeite e Saúde destacou estudos sobre o impacto do azeite na alimentação e apontou que o Brasil ainda...

 Foto: Reprodução/Secom SC
Agricultura Há 2 dias

Presença da cigarrinha-do-milho nas lavouras catarinenses permanece estável

O período crítico para a infecção com os patógenos transmitidos pela cigarrinha-do-milho já foi superadoAs lavouras de milho em Santa Catarina se e...

 Boehringer Ingelheim
Agricultura Há 5 dias

Prevenção da hipocalcemia otimiza lucro e saúde do gado

Essa doença apresenta alta prevalência em fêmeas bovinas, podendo causar prejuízos significativos na produção de leite, sendo recomendado monitoram...

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 30°
28° Sensação
3.53 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Economia Há 5 minutos

Tecnisa entrega o Bosque Pitangueiras e alcança 277 obras concluídas
Cerco Fechado Há 5 minutos

Força Tática prende homem com mais de meio quilo de cocaína em Taquaruçu do Sul
Agricultura Há 5 minutos

Secretaria da Agricultura e Pecuária e Cidasc regulamentam autorizações excepcionais para plantio de soja em Santa Catarina
Senado Federal Há 5 minutos

Comissão aprova plano permanente para reforçar relação Brasil–EUA
Política Há 5 minutos

CCJ do Senado adia votação do PL Antifacção para 10 de dezembro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,40%
Euro
R$ 6,19 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,807,41 +2,22%
Ibovespa
161,368,27 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias