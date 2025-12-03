Quarta, 03 de Dezembro de 2025
Governador Eduardo Leite anuncia R$ 250 milhões para obras de melhorias em estradas gaúchas

Matéria atualizada às 13h48 de quarta-feira (3/12). O investimento no novo pacote de obras em infraestrutura rodoviária supera R$ 250 milhões, send...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/12/2025 às 14h17
Governador Eduardo Leite anuncia R$ 250 milhões para obras de melhorias em estradas gaúchas
Rotas de Resiliência são vias alternativas criadas para garantir mobilidade segura em situações de emergência -Foto: Vitor Rosa/Secom

Matéria atualizada às 13h48 de quarta-feira (3/12). O investimento no novo pacote de obras em infraestrutura rodoviária supera R$ 250 milhões, sendo R$ 122,6 milhões via Selt/Daer, e R$ 127,6 milhões via Sedur/Funrigs. O texto já foi corrigido.

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (3/12), um novo pacote de obras voltado à melhoria da infraestrutura rodoviária em 28 municípios gaúchos. Os investimentos, que superam R$ 250 milhões, serão aplicados nas chamadas Rotas de Resiliência, alternativa viária criada para garantir mobilidade segura em situações de emergência e maior proteção das comunidades atingidas por eventos climáticos. Serão realizadas obras de pavimentação em acessos e ligações que beneficiarão municípios das regiões do Vale do Taquari, Vale do Rio dos Sinos, Serra, Litoral, Norte, Noroeste, Planalto e Região Metropolitana.

Os recursos serão destinados por meio de convênios do governo do Estado com os municípios contemplados. Do total de investimentos, R$ 122,6 milhões referem-se aos convênios que serão firmados por meio do Departamento Autônomo de Estradas de Rodagem (Daer). Já os convênios que serão assinados via Secretaria de Desenvolvimento Urbano e Metropolitano (Sedur) totalizam R$ 127,6 milhões.

Proteção às comunidades

Leite destacou que a iniciativa integra um esforço estrutural para reduzir vulnerabilidades e reverter gargalos históricos da infraestrutura estadual. “As Rotas de Resiliência não são apenas novos caminhos, mas representam segurança para as famílias, previsibilidade para a economia e rapidez para as equipes de socorro. Estamos investindo para que, diante de enchentes ou bloqueios, o Estado não pare. O Rio Grande do Sul está se reconstruindo com inteligência e visão de futuro”, enfatizou o governador.

O secretário-adjunto de Logística e Transportes, Clovis Magalhães, ressaltou que o Estado vive um ciclo inédito de investimentos voltados à resiliência viária. “Estamos vivendo um momento histórico. Nunca se investiu tanto em obras nas nossas estradas com foco na resiliência, na prevenção e no futuro”, afirmou.

O diretor-geral do Daer, Luciano Faustino, chamou a atenção para o impacto que as obras irão causar na vida de milhares de pessoas. “Estas rotas são vias importantes que ligam cidades e regiões. As obras que serão executadas representarão melhorias significativas que levarão mais segurança para os moradores das regiões contempladas”, ressaltou.

"Investimos para que diante de bloqueios o Estado não pare. O RS se reconstrói com inteligência e visão de futuro", diz Leite -Foto: Vitor Rosa/Secom

Infraestrutura resiliente como política permanente

O titular da Sedur, Fernando Classmann, enfatizou que segurança viária e resposta a emergências caminham juntas no novo desenho de infraestrutura do Estado. “As enchentes trouxeram muito sofrimento, mas também importantes ensinamentos e novas responsabilidades. Criar rotas alternativas é uma delas. O socorro e a ajuda não podem esperar. Na enchente de 2024, vimos situações em que deslocamentos curtos entre cidades vizinhas chegavam a levar quatro horas a mais. Quero parabenizar o governador Eduardo Leite pelas ações de reconstrução do Estado, mas, principalmente, por implementar iniciativas que tornam o Rio Grande do Sul mais resiliente e preparado para o futuro", salientou Classmann.

Os recursos fazem parte das ações financiadas pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs), mecanismo criado para concentrar e estruturar investimentos voltados ao enfrentamento das consequências sociais, econômicas e ambientais decorrentes das catástrofes climáticas de 2023 e 2024.

O secretário de Reconstrução Gaúcha, Pedro Capeluppi, destacou a capilaridade do programa. "Essa é mais uma ação financiada pelo Funrigs, que soma mais de 180 projetos de reconstrução do RS, com investimentos que ultrapassam os R$ 13 bilhões. O que demonstra que nosso Estado está mais preparado para lidar com futuros eventos climáticos", afirmou Capeluppi.

Os recursos para o pacote de obras viárias fazem parte das ações financiadas pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) -Foto: Vitor Rosa/Secom
Os recursos para o pacote de obras viárias fazem parte das ações financiadas pelo Fundo do Plano Rio Grande (Funrigs) -Foto: Vitor Rosa/Secom

Compromisso com a retomada do desenvolvimento

Leite reforçou que as ações de reconstrução devem caminhar junto à modernização do Estado e à segurança dos gaúchos. “Estamos reconstruindo o Rio Grande do Sul não apenas para reparar o que foi perdido, mas para entregar um Estado mais preparado, eficiente e resiliente para as próximas gerações. Cada anúncio feito hoje representa dignidade, oportunidade e esperança para milhares de famílias. É com esse espírito, de trabalho contínuo e compromisso com as pessoas, que seguimos avançando.”, afirmou o governador.

Texto: Ascom Daer
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
 Rotas de Resiliência são vias alternativas criadas para garantir mobilidade segura em situações de emergência -Foto: Vitor Rosa/Secom
