CTG Missioneiro dos Pampas organiza Cavalgada do Bem para ajudar hospital de Três Passos

O CTG Missioneiro dos Pampas, com apoio do Lions Clube Tucumã, promoverá uma Cavalgada do Bem em prol do Hospital de Caridade de Três Passos, na manhã do dia 13 de dezembro, a partir das 7h30. A ação tem como intuito arrecadar alimentos para repassar ao hospital do município.



Segundo Celso Scheer, coordenador de cavalgadas do CTG, mais de 20 cavaleiros participarão da atividade beneficente, que pretende passar por todo o município, contudo, há pontos de coleta de doações no Missioneiro dos Pampas, em escolas, mercados e comércios ainda a serem confirmados. Estes locais serão divulgados posteriormente.



Às 15h as contribuições serão contabilizadas para informar ao Movimento Tradicionalista Gaúcho (MTG), tendo em vista que a ação é a nível de estado, onde vários municípios aderem ao movimento com objetivo de beneficiar instituições locais. A entrega das arrecadações está prevista para às 16h no Hospital de Caridade de Três Passos.