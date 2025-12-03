Incêndio no Ceasa/Rio está controlado; bombeiros trabalham no rescaldo

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que o incêndio de grandes proporções no Centro Estadual de Abastecimento do Rio (Ceasa), a maior central de abastecimento do estado, está controlado, sem chance de propagação, mas ainda há chamas sendo combatidas.

O fogo começou na madrugada desta quarta-feira (3). O Ceasa fica em Irajá, na zona norte da capital fluminense.

Até o momento, não há registro de vítimas. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que o fogo teria começado em uma loja de alimentos, rapidamente atingindo estabelecimentos vizinhos que comercializam plásticos, papéis, bebidas e outros materiais altamente inflamáveis, o que contribuiu para a velocidade de propagação das chamas.

O Ceasa/RJ informou que as chamas atingiram 28 boxes causando prejuízos ainda incalculáveis, mas de grande magnitude. No momento desta publicação, os pavilhões 43 e 44 permanecem totalmente interditados e parte do Pavilhão 42 também está isolada. As demais áreas seguem operando normalmente.

Após a conclusão da perícia que vai apurar as causas do incêndio, o Ceasa/RJ dará início às tratativas com o governo do estado para definir a melhor forma de apoiar os lojistas que tiveram suas unidades atingidas pelo fogo.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve no local e disse que havia muito material estocado o que acabou gerando a propagação do incêndio.

“Não vai ter risco de desabastecimento, especialmente num mês com demanda maior por conta das festas de fim de ano”, afirmou.

Mairo Geovanini, filho do dono de uma loja especializada em vender batatas para fritura, disse que sua família perdeu tudo no incêndio:

“Infelizmente tivemos essa tragédia. O comércio já vem fraco, ruim. Acabei de pedir ao prefeito uma ajuda, que vai ser nosso socorro. Estávamos esperando uma melhora agora nesse final de ano com as pessoas recebendo décimo terceiro, com festas. Só Deus para confortar a gente para continuar.”

*Com informações da TV Brasil

