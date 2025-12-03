Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Incêndio no Ceasa/Rio está controlado; bombeiros trabalham no rescaldo

Prefeito Eduardo Paes visitou o local

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/12/2025 às 13h27

O Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro informou que o incêndio de grandes proporções no Centro Estadual de Abastecimento do Rio (Ceasa), a maior central de abastecimento do estado, está controlado, sem chance de propagação, mas ainda há chamas sendo combatidas.

O fogo começou na madrugada desta quarta-feira (3). O Ceasa fica em Irajá, na zona norte da capital fluminense.

Até o momento, não há registro de vítimas. Informações preliminares do Corpo de Bombeiros indicam que o fogo teria começado em uma loja de alimentos, rapidamente atingindo estabelecimentos vizinhos que comercializam plásticos, papéis, bebidas e outros materiais altamente inflamáveis, o que contribuiu para a velocidade de propagação das chamas.

O Ceasa/RJ informou que as chamas atingiram 28 boxes causando prejuízos ainda incalculáveis, mas de grande magnitude. No momento desta publicação, os pavilhões 43 e 44 permanecem totalmente interditados e parte do Pavilhão 42 também está isolada. As demais áreas seguem operando normalmente.

Após a conclusão da perícia que vai apurar as causas do incêndio, o Ceasa/RJ dará início às tratativas com o governo do estado para definir a melhor forma de apoiar os lojistas que tiveram suas unidades atingidas pelo fogo.

O prefeito do Rio, Eduardo Paes, esteve no local e disse que havia muito material estocado o que acabou gerando a propagação do incêndio.

“Não vai ter risco de desabastecimento, especialmente num mês com demanda maior por conta das festas de fim de ano”, afirmou.

Mairo Geovanini, filho do dono de uma loja especializada em vender batatas para fritura, disse que sua família perdeu tudo no incêndio:

“Infelizmente tivemos essa tragédia. O comércio já vem fraco, ruim. Acabei de pedir ao prefeito uma ajuda, que vai ser nosso socorro. Estávamos esperando uma melhora agora nesse final de ano com as pessoas recebendo décimo terceiro, com festas. Só Deus para confortar a gente para continuar.”

*Com informações da TV Brasil

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Rotas de Resiliência são vias alternativas criadas para garantir mobilidade segura em situações de emergência -Foto: Vitor Rosa/Secom
Estradas Há 1 hora

Governador Eduardo Leite anuncia R$ 250 milhões para obras de melhorias em estradas gaúchas

Matéria atualizada às 13h48 de quarta-feira (3/12). O investimento no novo pacote de obras em infraestrutura rodoviária supera R$ 250 milhões, send...

 Rotas de Resiliência são vias alternativas criadas para garantir mobilidade segura em situações de emergência -Foto: Vitor Rosa/Secom
Estradas Há 2 horas

Governador Eduardo Leite anuncia R$ 223 milhões para obras de melhorias em estradas gaúchas

O governador Eduardo Leite anunciou, nesta quarta-feira (3/12), um novo pacote de obras voltado à melhoria da infraestrutura rodoviária em 28 munic...
Geral Há 3 horas

PF faz operação contra serviços ilegais de ataques de negação

Mandados são cumpridos em quatro cidades

 (Foto: Divulgação/ Detran RS)
Serviço Público Há 4 horas

Assinatura Eletrônica Avança no RS

Assembleia aprova uso digital em todos os documentos de trânsito, incluindo transferência de veículos
Geral Há 4 horas

Rio: Ceasa informa que 28 lojas foram destruídas por incêndio

Pavilhões 43, 44 e parte do 42 estão interditados; outros funcionam

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 30°
28° Sensação
3.53 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Economia Há 5 minutos

Tecnisa entrega o Bosque Pitangueiras e alcança 277 obras concluídas
Cerco Fechado Há 5 minutos

Força Tática prende homem com mais de meio quilo de cocaína em Taquaruçu do Sul
Agricultura Há 5 minutos

Secretaria da Agricultura e Pecuária e Cidasc regulamentam autorizações excepcionais para plantio de soja em Santa Catarina
Senado Federal Há 5 minutos

Comissão aprova plano permanente para reforçar relação Brasil–EUA
Política Há 5 minutos

CCJ do Senado adia votação do PL Antifacção para 10 de dezembro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,40%
Euro
R$ 6,19 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,807,41 +2,22%
Ibovespa
161,368,27 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias