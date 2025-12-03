Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Lula autoriza nova fase de obras do campus do ITA no Ceará

Investimento será de R$ 181,3 milhões

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Brasil
03/12/2025 às 13h27

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva assinou, nesta quarta-feira (3), a autorização para a terceira etapa de obras do Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA) no Ceará . Com investimento de R$ 181,3 milhões, o ato marca um novo avanço no projeto de implantação da instituição na Base Aérea de Fortaleza.

Com mais de 75 anos de história, o ITA tem apenas uma unidade, em São José dos Campos (SP). O campus no Ceará foi anunciado por Lula em janeiro de 2024 .

Considerada uma das melhores instituições de ensino superior do Brasil, cerca de 40% dos alunos do ITA no interior paulista são oriundos do Ceará. De acordo com o governo, a iniciativa de instalar um campus no estado reforça, então, o papel do Ceará na formação de engenheiros e no desenvolvimento tecnológico do país.

A instituição, ligada à Força Aérea Brasileira (FAB) é uma referência em cursos de graduação e pós-graduação nas áreas da engenharia e tecnologia, especialmente no setor aeroespacial.

Em discurso sobre a importância da educação, o presidente Lula afirmou que seu objetivo é dar oportunidade iguais a todos os brasileiros.

“Pelo fato de eu não ter tido oportunidade de estudar, eu quero que todas as pessoas iguais a mim e mais pobres do que eu tenham o direito de fazer a universidade. Todo mundo tem que ter oportunidade de ter um diploma, de ter uma profissão, porque eu sei o valor de uma profissão; eu sei o que é um trabalhador sem profissão procurar um emprego”, afirmou.

O convênio, que foi firmado entre o Ministério da Educação (MEC) e o governo do Ceará, inclui construções como um segundo alojamento estudantil, prédio administrativo, complexo esportivo, além de obras de urbanização, pavimentação, drenagem e reformas de estruturas já existentes.

O investimento total previsto para as três etapas das obras soma R$ 330,4 milhões. Em novembro, a obra do novo campus alcançou 54,46% de execução, com os blocos das engenharias próximos da finalização.

Atualmente, o ITA oferece seis cursos tradicionais de engenharia: aeronáutica, eletrônica, mecânica-aeronáutica, civil-aeronáutica, computação e aeroespacial. No ITA Ceará, foram acrescentados dois novos cursos de engenharia: de sistemas e de energias renováveis, com perspectiva de cursos de pós-graduação e de uma outra oferta de graduação em bioengenharia.

O primeiro processo seletivo de acesso ao ITA Ceará aconteceu em 2024, com a primeira turma sendo acolhida em 2025 e 2026 ainda no campus do interior paulista. Após a conclusão das obras, as turmas serão transferidas à nova unidade para dar prosseguimento às atividades.

Carteira docente

Durante o evento, o presidente Lula também entregou carteiras nacionais de docente para professores do Ceará. O novo documento de identidade funcional concede aos professores benefícios exclusivos, como meia-entrada em eventos culturais, ferramentas de trabalho, cartões de crédito com condições diferenciadas, descontos em hotéis e outros serviços.

A lei que institui a Carteira Nacional de Docente no Brasil (CNDB) foi sancionada em setembro e o documento começou a ser emitido em 15 de outubro, Dia do Professor . A ação integra a estratégia de valorização do programa Mais Professores para o Brasil, lançado em janeiro deste ano e prevê atender os 2,7 milhões de docentes da rede pública e privada de todo o país, de todos os níveis e etapas da educação.

O documento oficial tem validade de dez anos e pode ser emitido no sistema Mais Professores , do MEC. Após a validação do cadastro, usando o login da conta Gov.br, a CNDB já é disponibilizada em formato digital.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Reprodução do Cartão Pé no Futuro a ser distribuído para os mais de 315 mil estudantes da Rede Estadual
Educação Há 54 minutos

Eduardo Leite lança Programa Pé no Futuro, que destina R$ 150 para compra de tênis por estudantes em vulnerabilidade social

O governo Eduardo Leite amplia as ações em benefício aos estudantes da Rede Estadual com o lançamento do Programa Pé no Futuro, que disponibiliza R...

 © Tomaz Silva/Agência Brasil
Educação Há 18 horas

MEC pretende chegar a 100% do país com escolas integrais em 2026

Ampliar alfabetização e acesso à internet também é prioridade
Educação Há 20 horas

Presidente do Inep nega vazamento de questões do Enem

Segundo Manoel Palacios, anulação de três questões foi preventiva

 Santa Rosa receberá escola revitalizada no primeiro semestre de 2026 -Foto: Vitor Necchi/Ascom SOP
Educação Há 24 horas

Governo Leite investe R$ 3,4 milhões para revitalização da Escola Joaquim José Felizardo, em Santa Rosa

O governo Leite está aplicando investimento de R$ 3,4 milhões na recuperação da Escola Estadual de Educação Básica Professor Joaquim José Felizardo...

 © Fabio Rodrigues-Pozzebom/ Agência Brasil
Educação Há 1 dia

Governo diz que conectará 100% das escolas até fim de 2026

Conexão de todas as escolas públicas é prioridade

Tenente Portela, RS
29°
Parcialmente nublado
Mín. 16° Máx. 30°
28° Sensação
3.53 km/h Vento
34% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Economia Há 5 minutos

Tecnisa entrega o Bosque Pitangueiras e alcança 277 obras concluídas
Cerco Fechado Há 5 minutos

Força Tática prende homem com mais de meio quilo de cocaína em Taquaruçu do Sul
Agricultura Há 5 minutos

Secretaria da Agricultura e Pecuária e Cidasc regulamentam autorizações excepcionais para plantio de soja em Santa Catarina
Senado Federal Há 5 minutos

Comissão aprova plano permanente para reforçar relação Brasil–EUA
Política Há 5 minutos

CCJ do Senado adia votação do PL Antifacção para 10 de dezembro

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,40%
Euro
R$ 6,19 +0,01%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,807,41 +2,22%
Ibovespa
161,368,27 pts 0.17%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias