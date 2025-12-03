Quarta, 03 de Dezembro de 2025
Assinatura Eletrônica Avança no RS

Assembleia aprova uso digital em todos os documentos de trânsito, incluindo transferência de veículos

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações O Sul
03/12/2025 às 11h19
(Foto: Divulgação/ Detran RS)

A Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou, nesta terça-feira (2), o Projeto de Lei 254/23, que autoriza o DetranRS a adotar a assinatura eletrônica em todos os documentos de trânsito. A proposta, do deputado Gustavo Victorino (Republicanos), determina que o formato digital seja aceito em procedimentos como compra, venda e transferência de veículos, além de procurações, laudos, vistorias e demais documentos encaminhados ao órgão.

Para Victorino, a medida é simples, mas representa um passo importante para modernizar o serviço público, agilizar processos e oferecer mais segurança jurídica aos usuários do DetranRS.

A maior parte dos estados brasileiros já utiliza a assinatura eletrônica com certificado digital emitido pela ICP-Brasil e pelo portal gov.br, modelo que agora deverá ser adotado também no Rio Grande do Sul.

Após aprovação em plenário, o projeto segue para sanção do governador Eduardo Leite.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
