RS recebe 32 mil doses de vacina para gestantes que imuniza bebês contra a bronqueolite

Vacinas devem estar disponíveis nos estoques municipais e nas unidades de saúde já na próxima semana -Foto: João Risi/Ministério da Saúde

A Secretaria da Saúde (SES) recebe, nesta quarta-feira (3/12), uma remessa do Ministério da Saúde (MS) de 32 mil doses da vacina contra o vírus sincicial respiratório (VSR), causador da bronquiolite. O imunizante é destinado a gestantes a partir da 28ª semana de gestação e tem o objetivo de proteger os recém-nascidos até os seis meses de vida.

As vacinas serão distribuídas para as Coordenadorias Regionais de Saúde (CRS), que farão o encaminhamento para todos os municípios de forma proporcional ao número de gestantes. Por enquanto, as remessas seguirão a pauta automática de envio aos Estados, com quantitativos definidos pelo MS.

As doses recebidas na Central Estadual de Armazenamento e Distribuição de Imunobiológicos (Ceadi) nesta quarta serão liberadas para as CRS a partir de quinta-feira (4/12) e devem estar disponíveis nos estoques municipais e nas unidades de saúde já na próxima semana.

A estratégia de vacinar gestantes busca contemplar os bebês para que já nasçam imunizados contra a bronquiolite causada pelo VSR, evitando casos graves nos primeiros anos de vida. O imunizante deve ser aplicado a partir da 28ª semana de gestação, independentemente da idade, do peso ou do histórico prévio de vacinas da mulher.

Os anticorpos, cujo pico de produção é atingido 15 dias após a aplicação, são absorvidos pela placenta, imunizando os recém-nascidos por até seis meses de vida. A proteção das gestantes será feita em dose única gratuita que será disponibilizada no Sistema Único de Saúde (SUS).