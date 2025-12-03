Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Projeto sobre violência doméstica e de gênero é contemplado em edital da Fapergs e será ampliado para todo o RS

Um estudo inédito no Brasil, desenvolvido dentro de unidades prisionais da 3ª Região Penitenciária, foi contemplado em edital da Fundação de Amparo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
03/12/2025 às 09h47
Projeto sobre violência doméstica e de gênero é contemplado em edital da Fapergs e será ampliado para todo o RS
Iniciativa inclui psicólogos, assistentes sociais e analistas do Observatório Prisional -Foto: Gabriel Centeno/Ascom SSPS

Um estudo inédito no Brasil, desenvolvido dentro de unidades prisionais da 3ª Região Penitenciária, foi contemplado em edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e receberá financiamento para ser expandido para todo o território gaúcho. A pesquisa “Sobre Eles – Perfil, diagnóstico e propostas de intervenção: painel de acompanhamento de autores de violência doméstica contra a mulher no sistema prisional do Rio Grande do Sul” foi idealizada pela servidora da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) Débora Ferreira e coordenada pela docente Joice Nielsson, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí).

O objetivo da pesquisa é levantar, sistematizar e analisar dados sobre perfis, trajetórias e comportamentos de homens encarcerados por crimes de violência doméstica e de gênero e crimes conexos, com foco na compreensão dos fatores estruturais, sociais e individuais que permeiam essas condutas. O projeto reúne especialistas da Unijuí e da SSPS – incluindo psicólogos, assistentes sociais e analistas do Observatório Prisional.

O titular da SSPS, Jorge Pozzobom, exaltou a aprovação como resultado de um esforço conjunto de servidores para que o tema da violência contra a mulher seja abordado também no sistema prisional. “Um dos aspectos mais importantes do projeto é que, apesar dos avanços na proteção às vítimas, ainda há pouca atenção aos agressores, especialmente aos que estão no sistema prisional. Compreender suas trajetórias é essencial para romper ciclos de violência e promover segurança pública”, destacou.

Psicóloga Débora Ferreira é a idealizadora do projeto -Foto: Gabriel Centeno/Ascom SSPS
Psicóloga Débora Ferreira é a idealizadora do projeto -Foto: Gabriel Centeno/Ascom SSPS

Para Débora, que é psicóloga, a seleção do “Sobre Eles” pela Fapergs é uma conquista importante e um grande passo para avançar em dados qualificados que forneçam informações críveis para subsidiar políticas públicas. “O resultado representa o reconhecimento da relevância científica do estudo. A pesquisa debruça-se sobre um tema de extrema importância no atual cenário social, um assunto que precisa ser aprofundado para que possamos enfrentar e reduzir os índices de violência contra as mulheres em nosso Estado”, ressaltou.

Estratégias integradas

As informações já levantadas na 3ª Região Penitenciária devem ser conhecidas em 2026. A partir delas está prevista a criação de um painel de diagnóstico com recomendações de intervenção, com proposições de estratégias de responsabilização e prevenção à reincidência.

A proposta representa um marco na busca por estratégias integradas para enfrentar a violência contra a mulher, transformando dados em conhecimento estratégico para políticas públicas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente os ODS 5 (Igualdade de Gênero) e ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).

Texto: Paula Sória Quedi/Ascom SSPS
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
(Foto: Divulgação/ Detran RS)
Serviço Público Há 41 minutos

Assinatura Eletrônica Avança no RS

Assembleia aprova uso digital em todos os documentos de trânsito, incluindo transferência de veículos
Geral Há 57 minutos

Rio: Ceasa informa que 28 lojas foram destruídas por incêndio

Pavilhões 43, 44 e parte do 42 estão interditados; outros funcionam

 Foto: Divulgação
Corsan Há 3 horas

Contas da Corsan ficarão mais caras a partir do dia 1º de Janeiro

A nova tabela tarifária incidirá tanto sobre a tarifa variável, referente ao consumo mensal, quanto sobre os valores mínimos fixos cobrados nas faturas.
Geral Há 4 horas

Incêndio de grandes proporções atinge Ceasa no Rio de Janeiro

De acordo com o Corpo de Bombeiros, não há feridos

 (Foto: Divulgação Grupo Missões)
Investigação Ativa Há 4 horas

Homem de 26 anos ferido por explosão de artefato caseiro em Entre- Ijuis deixa UTI

Vítima de 26 anos, gravemente atingida por artefato caseiro em Entre-Ijuís, apresenta evolução após dias na UTI.

Tenente Portela, RS
27°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
27° Sensação
2.8 km/h Vento
39% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Entretenimento Há 5 minutos

Saca Esse Rolê ultrapassa 25 milhões nas redes sociais
Senado Federal Há 5 minutos

Agora é lei: doação de medicamentos será isenta de tributação
Saúde Há 20 minutos

Cirurgião plástico comenta cirurgias para “rosto de Ozempic”
Saúde Há 20 minutos

Covid: quem tem 12 anos ou mais pode se imunizar, no Rio, com vacina
Serviço Público Há 34 minutos

Assinatura Eletrônica Avança no RS

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,31 -0,43%
Euro
R$ 6,19 -0,09%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 525,318,03 +2,15%
Ibovespa
161,541,10 pts 0.28%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias