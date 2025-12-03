Projeto sobre violência doméstica e de gênero é contemplado em edital da Fapergs e será ampliado para todo o RS

Um estudo inédito no Brasil, desenvolvido dentro de unidades prisionais da 3ª Região Penitenciária, foi contemplado em edital da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio Grande do Sul (Fapergs) e receberá financiamento para ser expandido para todo o território gaúcho. A pesquisa “Sobre Eles – Perfil, diagnóstico e propostas de intervenção: painel de acompanhamento de autores de violência doméstica contra a mulher no sistema prisional do Rio Grande do Sul” foi idealizada pela servidora da Secretaria de Sistemas Penal e Socioeducativo (SSPS) Débora Ferreira e coordenada pela docente Joice Nielsson, da Universidade Regional do Noroeste do Estado do Rio Grande do Sul (Unijuí).

O objetivo da pesquisa é levantar, sistematizar e analisar dados sobre perfis, trajetórias e comportamentos de homens encarcerados por crimes de violência doméstica e de gênero e crimes conexos, com foco na compreensão dos fatores estruturais, sociais e individuais que permeiam essas condutas. O projeto reúne especialistas da Unijuí e da SSPS – incluindo psicólogos, assistentes sociais e analistas do Observatório Prisional.

O titular da SSPS, Jorge Pozzobom, exaltou a aprovação como resultado de um esforço conjunto de servidores para que o tema da violência contra a mulher seja abordado também no sistema prisional. “Um dos aspectos mais importantes do projeto é que, apesar dos avanços na proteção às vítimas, ainda há pouca atenção aos agressores, especialmente aos que estão no sistema prisional. Compreender suas trajetórias é essencial para romper ciclos de violência e promover segurança pública”, destacou.

Psicóloga Débora Ferreira é a idealizadora do projeto -Foto: Gabriel Centeno/Ascom SSPS

Para Débora, que é psicóloga, a seleção do “Sobre Eles” pela Fapergs é uma conquista importante e um grande passo para avançar em dados qualificados que forneçam informações críveis para subsidiar políticas públicas. “O resultado representa o reconhecimento da relevância científica do estudo. A pesquisa debruça-se sobre um tema de extrema importância no atual cenário social, um assunto que precisa ser aprofundado para que possamos enfrentar e reduzir os índices de violência contra as mulheres em nosso Estado”, ressaltou.

Estratégias integradas

As informações já levantadas na 3ª Região Penitenciária devem ser conhecidas em 2026. A partir delas está prevista a criação de um painel de diagnóstico com recomendações de intervenção, com proposições de estratégias de responsabilização e prevenção à reincidência.

A proposta representa um marco na busca por estratégias integradas para enfrentar a violência contra a mulher, transformando dados em conhecimento estratégico para políticas públicas alinhadas aos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, especialmente os ODS 5 (Igualdade de Gênero) e ODS 16 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes).