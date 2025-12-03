Contas da Corsan ficarão mais caras a partir do dia 1º de Janeiro

A CORSAN informou, por meio de edital publicado conforme o artigo 39 da Lei 11.445/2007, que as tarifas dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário terão reajuste a partir de 1º de janeiro de 2026. Em Cruz Alta, o aumento definido será de 4,68%, elevando o valor das contas pagas pelos consumidores já no início do ano.

O percentual será aplicado a todas as categorias de consumo, abrangendo usuários residenciais, comerciais, públicos, industriais e sociais. A nova tabela tarifária incidirá tanto sobre a tarifa variável, referente ao consumo mensal, quanto sobre os valores mínimos fixos cobrados nas faturas.

A Corsan destaca que o reajuste está alinhado às normas federais do setor de saneamento e segue os critérios previstos em lei. A estrutura tarifária completa, incluindo a lista de municípios que utilizam a tabela regulada pela Agesan, está disponível no site oficial da companhia.