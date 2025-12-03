Quarta, 03 de Dezembro de 2025
16°C 30°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Homem de 26 anos ferido por explosão de artefato caseiro em Entre- Ijuis deixa UTI

Vítima de 26 anos, gravemente atingida por artefato caseiro em Entre-Ijuís, apresenta evolução após dias na UTI.

Por: Andre Eberhardt Fonte: Jornal Província- Com informações Grupo Missões
03/12/2025 às 07h40 Atualizada em 03/12/2025 às 07h46
Homem de 26 anos ferido por explosão de artefato caseiro em Entre- Ijuis deixa UTI
(Foto: Divulgação Grupo Missões)

Um homem de 26 anos, gravemente ferido após a explosão de um artefato caseiro em Entre-Ijuís, apresentou uma melhora que trouxe alívio à família. Conforme apurado pelo Grupo Missões, ele deixou a UTI do Hospital Regional das Missões (HRM) e foi transferido para um quarto, onde permanece internado em estado estável.

O acidente ocorreu na tarde de domingo (23), na localidade de Serra de Baixo. A vítima sofreu ferimentos extensos no rosto, tórax e braços, além da amputação parcial dos dois membros superiores. Segundo familiares, o jovem foi encontrado inconsciente horas após a explosão, exatamente no ponto onde manuseava o material que teria originado o artefato.

As informações preliminares indicam que ele estaria produzindo uma bomba caseira quando o dispositivo explodiu de forma inesperada. Depois de ser socorrido, foi encaminhado ao HRM, onde permaneceu vários dias na Unidade de Terapia Intensiva devido à gravidade das lesões.

A Brigada Militar e a Polícia Civil seguem investigando as circunstâncias da explosão, incluindo a motivação e os materiais utilizados na fabricação do artefato.



* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Investimento do Porta de Entrada para o condomínio de Alvorada foi de R$ 3,4 milhões oriundos do Fundo do Plano Rio Grande -Foto: Maurício Tonetto/Secom
Habitação Há 8 horas

Governador Eduardo Leite entrega chaves de 76 imóveis adquiridos pelo Programa Porta de Entrada, em Alvorada

O governador Eduardo Leite entregou nesta terça-feira (2/12), no condomínio Neo Porto Seguro, em Alvorada,76 chaves para famílias que adquiriram se...

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 11 horas

Feminicídio: Ministras lamentam morte de servidoras do Cefet-RJ

"não podemos banalizar e naturalizar a violência” , disse Márcia Lopes
Geral Há 12 horas

Ministério das Mulheres instala Tenda Lilás em Brasília

Ação divulga o Ligue 180 e enfrenta o assédio nos transportes públicos

 © Tânia Rêgo/Agência Brasil
Geral Há 13 horas

2025 já é o ano com maior número de feminicídios na capital paulista

Dados de janeiro a outubro revelam registro de 53 casos no município

 Tradicional colégio de Santo Ângelo tem benfeitorias sob cuidado da 14ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas -Foto: Vitor Necchi/Ascom SOP
Obras Há 14 horas

Governo Leite investe R$ 1,3 milhão para qualificação do Colégio Onofre Pires, em Santo Ângelo

O governo de Eduardo Leite está investindo R$ 1,3 milhão na recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo. A instituição passa por ...

Tenente Portela, RS
19°
Tempo limpo
Mín. 16° Máx. 30°
19° Sensação
1.31 km/h Vento
74% Umidade
0% (0mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quinta
30° 14°
Sexta
35° 15°
Sábado
36° 19°
Domingo
37° 20°
Segunda
36° 20°
Últimas notícias
Saneamento RS Há 19 minutos

BNDES libera R$ 2 bi para ampliar esgoto no RS
Investigação Ativa Há 27 minutos

Homem de 26 anos ferido por explosão de artefato caseiro em Entre- Ijuis deixa UTI
Habitação Há 8 horas

Governador Eduardo Leite entrega chaves de 76 imóveis adquiridos pelo Programa Porta de Entrada, em Alvorada
Câmara Há 8 horas

Motta defende aperfeiçoamento do ambiente regulatório no país
Câmara Há 8 horas

Câmara aprova isenção de IPVA para veículos com mais de 20 anos

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 +0,11%
Euro
R$ 6,20 +0,13%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 526,206,23 +1,78%
Ibovespa
161,092,25 pts 1.56%
Mega-Sena
Concurso 2946 (02/12/25)
04
13
17
21
49
54
Ver detalhes
Quina
Concurso 6892 (02/12/25)
10
21
38
73
77
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3552 (02/12/25)
04
05
06
07
11
12
14
15
16
17
18
20
21
23
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias