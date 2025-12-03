Homem de 26 anos ferido por explosão de artefato caseiro em Entre- Ijuis deixa UTI

Um homem de 26 anos, gravemente ferido após a explosão de um artefato caseiro em Entre-Ijuís, apresentou uma melhora que trouxe alívio à família. Conforme apurado pelo Grupo Missões, ele deixou a UTI do Hospital Regional das Missões (HRM) e foi transferido para um quarto, onde permanece internado em estado estável.

O acidente ocorreu na tarde de domingo (23), na localidade de Serra de Baixo. A vítima sofreu ferimentos extensos no rosto, tórax e braços, além da amputação parcial dos dois membros superiores. Segundo familiares, o jovem foi encontrado inconsciente horas após a explosão, exatamente no ponto onde manuseava o material que teria originado o artefato.

As informações preliminares indicam que ele estaria produzindo uma bomba caseira quando o dispositivo explodiu de forma inesperada. Depois de ser socorrido, foi encaminhado ao HRM, onde permaneceu vários dias na Unidade de Terapia Intensiva devido à gravidade das lesões.

A Brigada Militar e a Polícia Civil seguem investigando as circunstâncias da explosão, incluindo a motivação e os materiais utilizados na fabricação do artefato.







