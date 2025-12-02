Terça, 02 de Dezembro de 2025
Governo Leite investe R$ 1,3 milhão para qualificação do Colégio Onofre Pires, em Santo Ângelo

O governo de Eduardo Leite está investindo R$ 1,3 milhão na recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo. A instituição passa por ...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/12/2025 às 18h29
Tradicional colégio de Santo Ângelo tem benfeitorias sob cuidado da 14ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas -Foto: Vitor Necchi/Ascom SOP

O governo de Eduardo Leite está investindo R$ 1,3 milhão na recuperação do Colégio Estadual Onofre Pires, em Santo Ângelo. A instituição passa por duas frentes de trabalho. Vai receber a cobertura em sua quadra de esportes e terá ampla recuperação em suas estruturas e ambientes.

Atualmente, a instituição aluga um ginásio para a prática física e as atividades esportivas de seus mais de mil alunos. A quadra que possui é descoberta, encontra-se em situação de desgaste e, sem telhado, inviabiliza sua utilização em dias de chuva ou períodos de sol intenso.

A segunda frente de trabalho envolve a substituição de esquadrias de madeira e modernização de estruturas, reforma de calhas e forros, impermeabilização de janelas de madeira e reforma do piso externo. Na educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade.

Em frente de trabalho, obra passa por escavação para assentamento de nova fundação -Foto: Vitor Necchi/Ascom SOP

Vistoria da obra

A titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, acompanhada da sua adjunta, Zilá Breitenbach, vistoriou, nesta terça-feira (2), o andamento da obra. Estão em andamento a recuperação das esquadrias e a construção da fundação, com escavação e preparação da armadura das estacas para concretagem.

A 14ª Coordenadoria Regional de Obras Públicas (Crop), de Santo Ângelo, fiscaliza a execução dos serviços, que devem terminar no primeiro semestre de 2026.

Educação priorizada

Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo Leite investiu R$ 16,8 milhões em 33 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 14ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato. No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 607,3 milhões em obras que beneficiaram 627 escolas.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
© Tânia Rêgo/Agência Brasil
