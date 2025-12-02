Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos

Lisboa celebra dez anos de evento e revela a consolidação de um ecossistema financeiro multipolar, com destaque para o Brasil e o Pix como referênc...

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/12/2025 às 16h53
Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos
Web Summit Lisboa

Em novembro de 2025, Lisboa, Portugal, recebeu a 10ª edição do Web Summit, consolidando-se como palco das principais discussões sobre tecnologia e inovação. Mais do que números recordes de participação, o evento expôs uma transformação irreversível: o mundo dos pagamentos digitais e das fintechs caminha para uma configuração multipolar, com Estados Unidos, China, Europa e o Sul Global disputando protagonismo.

Valéria Carrete, Vice-Presidente de Emissores da Associação Pagos de Profissionais e Empresas de Meios de Pagamentos, esteve presente no encontro e destacou: “O multipolarismo nos pagamentos não é apenas uma tendência, é uma realidade que redefine a forma como países e empresas se posicionam. Estar em Lisboa nesse momento histórico me permite acompanhar de perto essa mudança.”

Um dos temas centrais foi o incômodo com a hiperdependência do dólar. Executivos, reguladores e líderes de fintechs apontaram a necessidade de soberania tecnológica e financeira, buscando alternativas ao modelo centrado na moeda americana. Nesse contexto, Valéria reforçou: “A busca por alternativas ao dólar mostra que o setor financeiro global está em plena transformação. Essa diversificação abre espaço para soluções locais ganharem relevância internacional.”

O Brasil foi citado como referência internacional com o Pix, sistema de pagamentos instantâneos do Banco Central. O modelo foi celebrado como símbolo de independência financeira e inovação pública. A executiva observou: “O Pix é um exemplo de como o Brasil pode criar tecnologia pública de ponta e influenciar agendas globais. É um marco de soberania e inovação que inspira outros países.”

A China também ganhou destaque com a inauguração do China Summit, marcado pela presença de gigantes tecnológicos e demonstrações de robôs humanoides e soluções de inteligência artificial. Valéria avaliou: “A estratégia chinesa é clara – não se trata apenas de competir, mas de liderar. Isso reforça que o futuro dos pagamentos será definido por quem dominar a infraestrutura tecnológica.”

A Europa respondeu com iniciativas voltadas à interoperabilidade. A primeira transferência peer-to-peer instantânea entre MB WAY (Portugal) e BLIK (Polônia) simbolizou a busca por uma infraestrutura própria e integrada. Sobre esse movimento, Valéria Carrete observou: “A interoperabilidade europeia é um passo decisivo para reduzir dependências externas. É uma resposta firme ao avanço asiático e à hegemonia americana.”

Outro destaque foi o anúncio da Visa sobre o piloto de pagamentos com stablecoins em sua rede, sinalizando que o dinheiro digital já é uma realidade estratégica. Valéria complementou: “As stablecoins e a inteligência artificial aplicada às finanças mostram que o dinheiro está se tornando inteligente. Quem dominar essa inteligência terá influência global.”

Ao final, a executiva sintetizou o impacto do encontro: “EUA veem sua hegemonia contestada, a China assume protagonismo, a Europa reage e o Brasil, com o Pix, emerge enquanto referência mundial. Estamos diante de uma nova hierarquia global. O Brasil, com o Pix, mostra que pode ser protagonista.” Para ela, o Web Summit 2025 foi mais do que um evento de inovação, foi o mapa de um novo tabuleiro de poder. Como concluiu: “Participar do Web Summit em Lisboa nos dá a certeza de que o futuro dos pagamentos será multipolar — e o Brasil está no centro dessa transformação.”

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem de javi_indy no Freepik
Tecnologia Há 3 horas

Confiax lança nova versão do 4Seg com melhorias tecnológicas

Plataforma digital para contratação de seguros de locação ganha interface renovada, inclusão de novas seguradoras e assinatura eletrônica integrada

 Divulgação da Consumer
Tecnologia Há 3 horas

Consumer fecha parceria de integração com Stone

Parceria amplia opções de pagamento e busca mais produtividade no atendimento de pequenos e médios restaurantes
Tecnologia Há 4 horas

Córdoba, na Argentina, conta com projeto integrado pela NEC

A transformação digital na Justiça Administrativa Municipal de Infrações representa um avanço significativo na modernização da gestão de multas e i...

 Imagem gerada por IA - Freepik
Tecnologia Há 4 horas

ECA Digital e LGPD fortalecem a proteção de dados de menores

O ECA Digital, em convergência com a LGPD, estabelece camadas adicionais de proteção ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, co...

 Imagem: Divulgação / Infinix
Tecnologia Há 5 horas

Infinix traz smartphone gamer GT 30 Pro para Brasil

Smartphone oficial de competições mobile com chip D8350 Ultimate, gatilhos “GT Triggers” e tela AMOLED 1.5K de 144Hz garante estabilidade em sessõe...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
2.65 km/h Vento
47% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos
Fazenda Há 26 minutos

Governo do Estado destaca oportunidades com o Refaz Reconstrução II para entidades empresariais
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionada lei que garante cargos no MEC e recursos para segurança do DF
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionado crédito de R$ 34,3 bi para benefícios previdenciários e Bolsa Família
Geral Há 26 minutos

Mulheres líderes relatam desafios na busca por equidade na carreira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,43%
Euro
R$ 6,20 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,828,90 +6,58%
Ibovespa
160,506,69 pts 1.2%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias