Governo Leite investe R$ 3,4 milhões para revitalização da Escola Joaquim José Felizardo, em Santa Rosa

O governo Leite está aplicando investimento de R$ 3,4 milhões na recuperação da Escola Estadual de Educação Básica Professor Joaquim José Felizardo...

Por: Radar Nacional Fonte: Secom RS
02/12/2025 às 15h32
Santa Rosa receberá escola revitalizada no primeiro semestre de 2026 -Foto: Vitor Necchi/Ascom SOP

O governo Leite está aplicando investimento de R$ 3,4 milhões na recuperação da Escola Estadual de Educação Básica Professor Joaquim José Felizardo, localizada em Santa Rosa. A instituição passa por ampla reforma para revitalização de suas estruturas, a qual envolve desde calçamento, alvenaria, telhado, aberturas e vidraçaria até instalações elétricas, sistema hidrossanitário, acabamento e pintura.

A escola apresentava alvenarias e portas danificadas, vidros quebrados. Elétrica e hidráulica estavam inadequadas. Pinturas e revestimentos, desgastados. A Professor Joaquim José Felizardo passa por uma recuperação completa, incluindo instalações elétricas e hidrossanitárias, esquadrias, cobertura, pintura, paredes e forros e reconstrução dos muros e calçadas.

Vistoria do trabalho

Nesta terça-feira (2), a titular da Secretaria de Obras Públicas (SOP), Izabel Matte, e sua adjunta, Zilá Breitenbach, vistoriaram, o andamento dos trabalhos. Atualmente, estão sendo removidos basalto, bancos de concreto, telhas, estruturas de madeira e rede elétrica. Trabalhadores estão fazendo a colocação de revestimentos cerâmicos e pisos, instalação de louças e metais, entre outros serviços. A conclusão da obra está prevista para o primeiro semestre de 2026.

Educação é prioridade

Na Educação, área tratada como prioridade pelo governador Eduardo Leite, o propósito é garantir o futuro do estudante, do professor e da sociedade. Desde o início da atual gestão, em 2023, o governo investiu R$ 32,8 milhões em 37 escolas localizadas em municípios abrangidos pela 17ª Crop, entre obras finalizadas, em execução, por iniciar ou em fase de contrato.

No mesmo período, em todo o Estado, o governo destinou R$ 180 milhões em obras concluídas que beneficiaram 434 escolas.

Agilidade nos prazos

O investimento na Escola Professor Joaquim José Felizardo é feito por meio da Contratação Simplificada, sistema que agiliza as manutenções nos prédios públicos. A principal vantagem é a redução de prazos. Antes, o tempo entre a solicitação de reparo e o início do trabalho era de mais de mil dias. Agora, o prazo é de aproximadamente 90 dias.

Texto: Marluci Brock/Ascom SOP
Edição: Secom

