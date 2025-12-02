Terça, 02 de Dezembro de 2025
Vista Gaúcha anuncia programação especial para a Festa Municipal de Natal

Evento ocorre em 20 de dezembro e reúne atrações culturais, chegada do Papai Noel e show nacional de Wilson Paim

Por: Marcelino Antunes Fonte: Jornal Província
02/12/2025 às 15h08
(Foto: Folder / Divulgação)

Marcada para o dia 20 de dezembro, sábado, a partir das 19h na Praça Municipal. O evento promete atrair grande público com uma programação diversificada e voltada para todas as idades.

 A noite inicia com a apresentação da Banda Marcial Municipal, seguida por uma bênção especial conduzida por líderes religiosos, destacando o espírito de fé, união e celebração do Natal. Entre as principais atrações está o show nacional do cantor Wilson Paim, que promete embalar o público com músicas conhecidas e momentos especiais.

 Outro ponto aguardado é a chegada do Papai Noel, especialmente para as crianças, com distribuição de doces e muita interação. Para fechar a programação, um show de fogos ornamentais irá iluminar o céu e marcar o encerramento da festa com brilho e emoção.

 A organização convida toda a comunidade a participar, reforçando o caráter familiar e festivo do evento.                    

A Festa Municipal de Natal é promovida pelo Município de Vista Gaúcha, com financiamento do Pró-Cultura RS e apoio do Governo do Estado do Rio Grande do Sul.

 

 

 

