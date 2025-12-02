Terça, 02 de Dezembro de 2025
18°C 31°C
Tenente Portela, RS
Publicidade
Sicredi

Confiax lança nova versão do 4Seg com melhorias tecnológicas

Plataforma digital para contratação de seguros de locação ganha interface renovada, inclusão de novas seguradoras e assinatura eletrônica integrada

Por: Radar Nacional Fonte: Agência Dino
02/12/2025 às 14h32
Confiax lança nova versão do 4Seg com melhorias tecnológicas
Imagem de javi_indy no Freepik

A Confiax, corretora especializada em soluções imobiliárias com mais de 13 anos de atuação no mercado, anunciou o lançamento da nova versão do 4Seg, plataforma digital voltada à análise e contratação de seguro fiança, seguro de incêndio para locações e título de capitalização.

A atualização do sistema multicálculo incorpora melhorias tecnológicas, integração com novas seguradoras e uma experiência de uso mais fluida, com o objetivo de tornar o processo mais ágil e eficiente para imobiliárias e inquilinos.

O movimento acompanha uma tendência crescente de digitalização no mercado de locação, que exige soluções mais rápidas e menos burocráticas. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), divulgados pelo portal da CBN, apontam que o número de domicílios alugados cresceu nos últimos anos. Em 2024, cerca de 23% dos domicílios estavam nessa condição, o que corresponde a 17,8 milhões de endereços. Em relação ao ano anterior, houve um aumento de 5,3%, o que reforça a relevância de soluções que atendam à demanda por agilidade e eficiência nesse segmento.

Nesse contexto, o novo 4Seg surge com a premissa de ser uma resposta às transformações do setor. Entre as principais novidades da plataforma estão a interface, com navegação mais intuitiva, e a integração da assinatura eletrônica diretamente no fluxo de contratação. Com isso, o processo pode ser realizado integralmente dentro do sistema, sem a necessidade de recorrer a ferramentas externas.

"Antes, imobiliárias precisavam orientar o cliente em uma segunda jornada fora da plataforma. Agora, todo o processo acontece dentro do sistema, do início da análise à conclusão do contrato", explica Felipe Gomes, diretor comercial e cofundador da Confiax Seguros.

A atualização também inclui a entrada de novas seguradoras no sistema. A Pottenccial passa a oferecer seguro fiança, enquanto a Tokio Marine disponibiliza opções tanto de fiança quanto de incêndio. Já a Porto Seguro, que operava com seguro incêndio, teve seu processo de integração aprimorado. Segundo Felipe Gomes, essa expansão pode ampliar a capacidade das imobiliárias de oferecer alternativas adequadas a diferentes perfis de clientes.

"Com mais opções dentro do 4Seg, queremos aumentar as chances de aprovação e permitir que o corretor escolha a solução mais aderente ao perfil do inquilino e ao nível de garantia desejado pelo proprietário", afirma.

O executivo explica que, do ponto de vista técnico, o motor de análise da plataforma foi otimizado, mantendo a capacidade de aprovação em até quatro segundos. Já a performance geral foi reforçada com redução no tempo de processamento, maior estabilidade e integração via API.

Ele destaca ainda que a nova versão também reforçar padrões de segurança, com autenticação, criptografia e governança alinhadas às normas do setor. "A evolução do 4Seg foi construída com base em rigor técnico e integração sólida com corretoras, buscando garantir eficiência sem comprometer a conformidade."

A expectativa da Confiax é que as melhorias contribuam para uma aprovação mais rápida e assertiva de contratos de locação, reduzindo atritos entre imobiliária, inquilino e proprietário. A empresa também aposta no aumento da conversão nas imobiliárias parceiras, ao liberar o time comercial de tarefas operacionais e permitir maior foco na negociação.

"O novo sistema nasce com objetivo de simplificar a vida das imobiliárias e tornar o processo de locação mais rápido, moderno e eficiente. A evolução busca ir além do visual e representar um salto tecnológico que pode reduzir etapas, aumentar aprovações e melhorar a experiência do inquilino e do time comercial", avalia o diretor comercial.

Com a nova versão, a Confiax busca reforçar seu posicionamento dentro de um ecossistema de inovação voltado ao mercado imobiliário. "Estamos preparando o terreno para uma integração maior entre o mercado imobiliário e soluções digitais. O 4Seg é um passo importante dentro desse processo", conclui Felipe Gomes.

Para saber mais, basta acessar:http://www.confiaxseguros.com.br.

* O conteúdo de cada comentário é de responsabilidade de quem realizá-lo. Nos reservamos ao direito de reprovar ou eliminar comentários em desacordo com o propósito do site ou que contenham palavras ofensivas.
Imagem: Freepik
Tecnologia Há 4 minutos

Currículo alinhado é chave no mercado de TI

Déficit de profissionais e avanço da IA exigem preparo técnico e estratégico dos candidatos

Web Summit Lisboa
Tecnologia Há 30 minutos

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos

Lisboa celebra dez anos de evento e revela a consolidação de um ecossistema financeiro multipolar, com destaque para o Brasil e o Pix como referênc...

 Divulgação da Consumer
Tecnologia Há 4 horas

Consumer fecha parceria de integração com Stone

Parceria amplia opções de pagamento e busca mais produtividade no atendimento de pequenos e médios restaurantes
Tecnologia Há 4 horas

Córdoba, na Argentina, conta com projeto integrado pela NEC

A transformação digital na Justiça Administrativa Municipal de Infrações representa um avanço significativo na modernização da gestão de multas e i...

 Imagem gerada por IA - Freepik
Tecnologia Há 4 horas

ECA Digital e LGPD fortalecem a proteção de dados de menores

O ECA Digital, em convergência com a LGPD, estabelece camadas adicionais de proteção ao tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes, co...

Tenente Portela, RS
29°
Tempo nublado
Mín. 18° Máx. 31°
29° Sensação
2.65 km/h Vento
47% Umidade
87% (0.93mm) Chance chuva
05h32 Nascer do sol
19h17 Pôr do sol
Quarta
29° 16°
Quinta
31° 14°
Sexta
34° 15°
Sábado
34° 18°
Domingo
36° 20°
Últimas notícias
Tecnologia Há 26 minutos

Web Summit 2025 promove foco em inovação em pagamentos
Fazenda Há 26 minutos

Governo do Estado destaca oportunidades com o Refaz Reconstrução II para entidades empresariais
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionada lei que garante cargos no MEC e recursos para segurança do DF
Senado Federal Há 26 minutos

Sancionado crédito de R$ 34,3 bi para benefícios previdenciários e Bolsa Família
Geral Há 26 minutos

Mulheres líderes relatam desafios na busca por equidade na carreira

Blogs e colunas
Jalmo Fornari
Jalmo Fornari Xi!!! Errei na dose...
Coluna do Zaca
Coluna do Zaca Exercícios aeróbicos ou de força para diabetes tipo 2
Artigos
Artigos A ESCOLA – UMA PERSPECTIVA CONTEMPORÂNEA
Economia
Dólar
R$ 5,33 -0,43%
Euro
R$ 6,20 -0,30%
Peso Argentino
R$ 0,00 +0,00%
Bitcoin
R$ 518,828,90 +6,58%
Ibovespa
160,506,69 pts 1.2%
Mega-Sena
Concurso 2945 (29/11/25)
01
02
03
07
27
33
Ver detalhes
Quina
Concurso 6891 (01/12/25)
19
29
35
64
78
Ver detalhes
Lotofácil
Concurso 3551 (01/12/25)
01
02
03
07
08
10
11
12
15
16
17
19
21
22
25
Ver detalhes
Lotomania
Concurso 2856 (01/12/25)
00
02
04
08
09
10
12
14
15
42
43
53
67
69
72
79
85
93
98
99
Ver detalhes
Duplasena
Concurso 2893 (01/12/25)
03
10
27
33
43
44
Ver detalhes
Enquete
...
...
Publicidade
DENGUE
Editorias
Blogs e colunas
Links
© Copyright 2025 - Jornal Província - CNPJ: 03.043.551/0001-20 - Todos os direitos reservados
Lenium - Criar site de notícias